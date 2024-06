Obří pódia pro nejslavnější hudebníky z celého světa, ale i pro další významné akce, jako jsou olympijské hry nebo fotbalová mistrovství, mají původ v České republice. Vyrábí je totiž firma Area Four Industries z Roudnice na Labem. Před třiceti lety ji založil František Zykan, který vybudoval svou úspěšnou společnost doslova od nuly. Jak náročné je stavět velká pódia za miliony korun pro Metallicu či Rolling Stones? A jak se z firmy ze severu Čech stala světová jednička ve svém oboru? To a další zajímavosti prozradil František Zykan v pořadu Byznys kafe.

František Zykan (vlevo), majitel společnosti Area Four Industries, byl hostem videopodcastu Byznys kafe. | Video: Deník/Jakub Vítek

Kdysi se František Zykan živil jako dýdžej, který hrál na diskotékách a zábavách v severních Čechách. Této činnosti se dnes nevěnuje prý už ani z recese, ale s hudbou je přece jen spojeno i jeho současné podnikání. Je totiž majitelem úspěšné firmy, která vyrábí hliníkové a ocelové konstrukce, z nichž se dělají pódia na velké koncerty a festivaly. Jeho společnost Area Four Industries letos slaví třicet let a ve svém oboru je světovou jedničkou.

„Když se ohlédnu zpět, tak jsem tu firmu vlastně vybudoval z ničeho na zelené louce. Nebylo na co navazovat, ani technologie na výrobu pódií tady v devadesátých letech nebyly. První zakázka, kterou jsme získali, byla pro sál Lucerny v Praze. A co se týče dalších milníků, tak pro nás bylo vždycky podstatné kombinovat organický růst a přebírání různých konkurentů ze zahraničí,“ přibližuje postupný rozvoj firmy František Zykan.

Dnes má Area Four Industries stále ještě několik konkurentů, ale žádný z nich nepůsobí na rozdíl od této české firmy celosvětově, což jí přináší řadu výhod a dostává jí to do pozice už zmíněné světové jedničky v oboru. Spolupracuje totiž s velkými společnostmi, které zajišťují třeba velká koncertní turné hudebních hvězd či zahájení mistrovství světa ve fotbale a olympijských her. Tito zákazníci mají kanceláře po celém světě a chtějí se bavit s jedním dodavatelem.

„Abychom mohli realizovat takto velké zakázky, tak musíme mít postavené týmy v jednotlivých zemích. Ty týmy se skládají z konstruktérů, designérů, statistiků, projekt manažerů a obchodníků. A pak vše chystáme podle toho, kdy nás osloví produkce. Třeba koncertní turné Bruce Springsteena má velmi disciplinovanou produkci a vše se dozvíme třeba půl roku dopředu. Ale jsou i jiná velká vystoupení, která jsou třeba jen v jedné zemi, a zákazník to řeší na poslední chvíli a ty věci se pak musí stihnout během čtyř týdnů. To pak pracujeme jako čerti i přes noc,“ poodhaluje náročnost tohoto podnikání František Zykan

To, jak bude scéna vypadat, navrhují podle jeho dalších slov zkušení stage designéři. S nimi komunikují přímo kapely nebo jejich produkce, které mají svou představu o tom, jak by mělo podium vypadat. Roste totiž tlak pořadatelů velkých akcí a koncertů na to, aby návštěvníci za utracené peníze byli spokojeni nejen s umělcem, kterého chtějí vidět, ale i s celou show.

A kolik taková velká pódia stojí? „Když se budeme bavit jenom o železu, ne o ozvučení a osvětlení, tak se pohybujeme někde kolem deseti až patnácti milionů korun. To se týká těch největších vystoupení. Když ale takový koncert skončí, tak si tu konstrukci pronajímatelé nechávají a znovu využívají pro někoho jiného, můžou ji podle potřeb přestavět, jako kdyby to byly kostičky lego,“ vysvětluje dále majitel skupiny Area Four Industries.

V podcastu Byznys kafe dále přibližuje, jaké jsou v tomto odvětví nejnovější trendy a podmínky. Patří mezi ně třeba požadavky na to, aby se na scéně vše hýbalo. Dalším trendem jsou LED obrazovky, které musí mít co nejširší možnosti použití a promítání. A třetí věc, kterou ale divák nevidí, je současný nedostatek pracovníků pro stavbu pódií, takže se konstrukce musí navrhnout tak, aby na její stavbu bylo potřeba co nejméně lidí.

Area Four Industries má čtyři výrobní závody. Jeden je v Roudnici nad Labem – ve známé továrně, kde se kdysi natáčel film Marečku, podejte mi pero. Další závody jsou u Benátek v Itálii, na východním pobřeží ve Spojených státech a pak v Číně. „Ten nedostatek pracovníků, jako je tady u nás, je i všude v zahraničí. Mladší generace už totiž nechce moc pracovat ve výrobě v továrnách,“ srovnává Zykan situaci s náborem zaměstnanců napříč celým světem.

Pomoci tak musí robotizace, která pomáhá i při výrobě pódií. V Area Four Industries mají od loňského roku nainstalováno sedm robotických výrobních linek na nejběžnější konstrukce. Takže úbytek pracovníků pro ně nehraje až zásadní roli. Problém v současnosti není ani s materiálem pro konstrukce pódií – jako velký hráč v tomto odvětví totiž firma dokáže vykrývat výkyvy v nabídce materiálu a jeho cenách.

„Naše zákazníky máme rozdělené podle kritéria noc a den. Oblast noc jsou koncerty, kritérium den jsou různé výstavy a eventy, což jsou ale také velcí zákazníci. Teď jsme třeba dělali akci pro společnost Visa v San Franciscu. Zákazníci z oblasti den nejsou tak známá jména, jako třeba Metallica nebo Rolling Stones, ale pro nás je to podstatná část podnikání,“ říká v závěru podcastu Byznys kafe největší světový stavitel pódií, který chystá na 27. června oslavy třicetiletého výročí firmy v závodě Roudnici nad Labem.

Zdroj: Deník/Jakub Vítek