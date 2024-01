Založil jeden nejúspěšnějších realitních serverů v Americe, jako konzultant vedl tým, který prodával jeden z mrakodrapů v New Yorku. Teď se Martin Mucha se svou chytrou platformou s názvem Igluu snaží změnit realitní trh v Česku. Jaké výhody a zlepšení jeho systém přináší, a jak vnímá svět podnikání u nás a v zahraničí? To Martin Mucha prozradil v novém díle podcastu Byznys kafe.

Martin Mucha, spoluzakladatel a šéf platformy Igluu, byl hostem videopodcastu Byznys kafe. | Video: Deník/Jakub Vítek

„Mé začátky v Americe v roce 2012 byly zajímavé – měl jsem se co učit, je to úplně jiný svět. Ale lidé tam jsou velice přátelští, otevření a dají vám příležitost,“ vzpomněl na své podnikatelské začátky Martin Mucha, který se do Spojených států nakonec přestěhoval a začal tam vyvíjet realitní platformu. Tu dnes používá přes 55 tisíc realitních makléřů ve státě New York a více než 75 tisíc makléřů v Kanadě.

Česká verze této platformy dostala název Igluu je společným projektem Muchovy americké technologické skupiny a banky ČSOB. Unikátností tohoto systému je, že propojuje realitní technologie s katastrálními údaji, ale i s finančními a pojišťovacími službami. Velkou výhodou pak podle Muchy je to, že Igluu přináší lepší služby kupujícím, protože ti dnes jednají s makléři, kteří nabízejí služby hlavně pro prodávající.

„Na současných realitních serverech v Česku nyní chybí až několik desítek procent domů a bytů, které jsou k mání. Ne všichni je totiž chtějí umísti na servery a platit za jejich reklamu. Igluu by ale mělo zahrnout úplně celou zdejší nabídku nemovitostí, aby v ní bylo vše od makléřů a prodávajících, kteří v systému navíc okamžitě uvidí, jak se jim jejich nabídka páruje s poptávkou kupujících,“ vysvětlil další výhody Igluu Martin Mucha.

Díky umělé inteligenci umí tento systém hledat třeba i nabídku bytu podle fotky, kterou zájemce zadá podle toho, co se mu líbí. Může na ni být třeba to, jaký by měl být v bytě výhled z okna, jaké by měly být světla a další prvky v interiéru, nebo jaký typ kuchyně či koupelny kupující hledá. Stačí si takovou fotku ideálního interiéru najít třeba na síti Pinterest a pak si díky ní vyhledat podobně vypadající byt v tuzemské realitní nabídce.

„Český realitní trh stále poroste a nemovitosti se budou zdražovat i v dalších letech. Bude proto přibývat nájemního bydlení, které je dnes běžnější v západní Evropě a ve Spojených státech. Lidé i u nás bude ale čím dál více bydlet delší dobu v nájmu, než si případně našetří na něco vlastního,“ poznamenal ještě na základě svých zahraničních realitních zkušeností Martin Mucha.

Jaké další výhody nabízí platforma Igluu prodávajícím a nakupujícím? Půjde přes ni uzavírat on-line i hypotéky? A jak je srovnání realitního trhu v Česku v Americe? Také to ještě přiblížil Martin Mucha v pořadu Byznys kafe. Podívejte se na celý videorozhovor, který moderuje šéfredaktor centrální redakce Deníku Jan Klička.

