Česká republika prochází „solarizací“ a reaguje na to i trh. Zatímco před rokem existovala zhruba stovka firem zaměřených na instalaci fotovoltaických elektráren, v současnosti jich je už tisíc. To s sebou sice přináší širší nabídku, ale i mnohá rizika. Na co byste si tedy měli dát při výběru instalační firmy pozor? To vysvětlil Martin Palarčík, generální ředitel společnosti SolidSun, který byla hostem pořadu Byznys kafe.

Martin Palarčík, generální ředitel společnosti SolidSun, byl hostem pořadu Byznys kafe, který moderuje šéfredaktor centrální redakce Deníku Jan Klička. | Video: Deník/Michal Janko a Jakub Vítek

V loňském roce vyrostl trh s fotovoltaickými elektrárnami (FVE) téměř čtyřnásobně. Některé firmy v čele se známým holdingem Malina Group ale velké množství nasmlouvaných zakázek nedokázaly zvládnout a zkrachovaly. Podle Martina Palarčíka, generálního ředitele společnosti SolidSun, je aktuální situace taková, že se solární trh vrací na standardní čísla, která byla před boomem v roce 2022.

Na co byste si tedy při výběru firmy, která vám postaví na střechu elektrárnu, měli dát pozor? „Jedním z důležitých ukazatelů je to, jestli je daná firma členem profesních sdružení. Pak je to samotná nabídka dané firmy a co vše je v ní zahrnuto. Tedy jestli je součástí zakázky třeba i následný servis a poradenství,“ upozorňuje v pořadu Byznys kafe Martin Palarčík.

„Když si chcete pořídit nějakou dražší věc, třeba auto, vždy si nejprve zjišťujete osobní zkušenosti od svých známých, sousedů nebo v internetových recenzích. A tak by to mělo být i u výběru instalační firmy na fotovoltaiku,“ vysvětluje dále Martin Palarčík.

Důležité je podle něj vědět, jak dlouho už taková firma funguje, kolik má za sebou realizací a jaké má zkušenosti. „Je tedy třeba udělat si mezi firmami nějaký průzkum, nespoléhat jen na plané sliby a marketingová hesla,“ podotýká šéf firmy SolidSun.

Instalací panelů zakázka nekončí

Jedna z dalších podstatných věcí, na kterou je třeba dávat si pozor a která vás může zlákat v reklamních sloganech, je délka instalace. Některé firmy totiž lákají na to, že zvládnou udělat FVE na střechu domu do jednoho měsíce. Za takovou dobu je sice možné namontovat solární panely, ale určitě ne zprovoznit celou elektrárnu.

„U každé zakázky záleží na rozhodnutí distributora, kdy a za jakých okolností bude elektrárna do distribuční sítě připojena. Datum připojení je tedy to podstatné, to u nás proto řešíme jako první. A podle našich zkušeností trvá zhruba tři až čtyři měsíce, než k připojení elektrárny dojde,“ přibližuje Martin Palarčík.

Ani instalací fotovoltaické elektrárny a jejím zprovozněním by ale podle něj zakázka končit neměla. „Zprovoznění FVE není konec, ale začátek partnerství mezi námi a klientem. Kromě instalace totiž nabízíme i následný servis a také dohledové centrum, které funkce elektrárny sleduje a pomáhá řešit případné problémy,“ doplňuje ještě šéf firmy, která se fotovoltaikou zabývá už deset let.

Loňská debata Deníku o fotovoltaických elektrárnách. Na snímku generální ředitel skupiny SolidSun Martin Palarčík.Zdroj: Deník/Zbyněk Pecák

Dotace i bezpřetokové systémy

V rozhovoru s moderátorem Janem Kličkou pak také zmínil, jaká je situace kolem dotací na fotovoltaiku. Občas totiž zaznívá, že od 1. července bude jejich vyplácení pozastaveno.

„Já bych chtěl všechny zájemce uklidnit, že na tyto účely dotace nadále budou, jen se tyto dotace přesouvají z jednoho fondu do jiného. Jde tedy o administrativní úkon, dotace na fotovoltaiku nebo tepelná čerpadla se budou vyplácet dál,“ konstatuje dále Martin Palarčík.

Řeč přišla i nedávné a opakující se problémy, kdy byla při velmi slunečných dnech v některých lokalitách síť přetížená a energetici to museli řešit tak, že přestali přijímat do sítě přebytky energie ze solárních elektráren.

„Řešením jsou takzvané bezpřetokové systémy, který veškerou výrobu fotovoltaiky udrží doma ve spotřebě, v bateriích, v bojleru a třeba v nabíjení auta. A když by přece jen energie přebývala, tak systém dokáže přetok zastavit a elektrárnu vypnout. Toto už by mělo být standardní součástí elektráren,“ říká odborník na fotovoltaické elektrárny.

Vyplatí se tedy stále fotovoltaika? Co od takového zařízení můžeme očekávat? Co dalšího by měla solární elektrárna na střeše domu mít, aby plnila všechna vaše očekávání? A kdy u nás začne fungovat takzvaná komunitní energetika? Odpovědi i na tyto a další otázky si poslechněte ve videorozhovoru Byznys kafe, který moderuje šéfredaktor centrální redakce Deníku Jan Klička.