Nejsou hračky jako hračky. Některé jsou speciálně určené pro rozvoj dětí se speciálními potřebami, které třeba mají nějakou formu autismu. Nebo jsou vhodné jako pomůcky pro Montessori a Waldorfskou pedagogiku. A právě takové hračky u nás prodává Jana Vyhlídalová, majitelka společnosti Kidtown, která byla hostem dalšího dílu našeho pořadu Byznys kafe.

Hostem videopodcastu Byznys kafe byla majitelka společnosti Kidtown Jana Vyhlídalová | Video: Deník/Jakub Vítek

„Pohybovala jsem se ve velkých korporacích a agenturách, věnovala jsem se marketingu a reklamě, ale po nějaké době jsem cítila, že by to chtělo změnu. Narodil se mi syn Adam a když začal chodit do školky, tak mě napadlo, že bych mohla navrhovat dětské pokojíčky a že k nim by se hodily i nějaké hračky,“ vzpomíná na začátky svého podnikání Jana Vyhlídalová.

Místo předělávání nábytku v pokojích pro děti se ale rovnou začala věnovat hračkám a před deseti lety založila firmu Kidtown. Ta přináší na náš trh především speciální hračky určené pro rozvoj dítěte, které nenajdete v běžných hračkářstvích v nákupních centrech. Jde o různé dřevěné hračky nebo o pomůcky pro Montessori a Waldorfskou pedagogiku.

Do světa hraček čím dál víc promlouvají témata jako ekologie, udržitelnost či rovnoprávnost:

„Z velké částí máme v nabídce i hračky, které jsou určené pro děti se speciálními potřebami, které mají nějaké postižení – mají třeba Downův syndrom, nějakou formu autismu, můžou to být děti, které potřebují rozvíjet pohybový aparát,“ vysvětluje dále Jana Vyhlídalová.

Kidtown má kamenný obchod v Praze a také e-shop. Většinu hraček dováží doslova z celého světa – převážně pak od distributorů z Anglie, Ameriky, Holandska či z Německa. Důležité je, aby hračky splňovaly všechny kritéria a certifikáty o nezávadnosti a bezpečnosti. V Česku pak Kidtown sám vyrábí jen několik hraček, jako například dětský doktorský kufřík nebo sérii černobílých knížek pro nejmenší děti.

„Mezi nejprodávanější věci patří třeba takzvaný sensory box, což je hračka, která kombinuje dřevo, plast a různé výplně, a která spadá do oblasti Montessori pedagogiky. Dále jsou hodně populární barevné silikonové kamínky, které se různě vrství a skládají na sebe podle předloh,“ přibližuje majitelka Kidtownu.

Letos v lednu Jana Vyhlídalová rozšířila své podnikatelské portfolio, když koupila e-shop Montessori hračky, jehož hračky a pomůcky ještě více rozšíří nabídku, kterou dosud nabízel Kidtown. Oba obchody by ale měly na trhu dál fungovat jako dvě samostatné značky.

„V budoucnu bych ráda více prodávala naše hračky i v zahraničí přes velká internetová tržiště, jako je třeba Amazon. A také se chceme s Kidtownem i s Montessori hračkami víc zaměřit na prodej speciálních hraček přímo do mateřských škol – tam vidím obrovský potenciál,“ nastiňuje další plány Jana Vyhlídalová.

Jaký vliv mají na prodej speciálních hraček reklamy se známými influencery? A proč se čím dál častěji tyto hračky objevují v mateřských školách? Také to a mnohé další zajímavosti v pořadu Byznys kafe přiblížila majitelka společnosti Kidtown Jana Vyhlídalová. Podívejte se na celý videorozhovor, který moderuje šéfredaktor centrální redakce Deníku Jan Klička.