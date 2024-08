Dlouhodobý investiční produkt neboli DIP patří nově od ledna mezi možnosti, jak se lidé mohou sami finančně zajistit na stáří, i k hitům finančního trhu letošního roku. Za první půlrok si přes tento daňově zvýhodněný režim investování začalo spořit už více než 50 tisíc lidí. O co přesně jde, proč je o DIP tak velký zájem a v čem se liší od penzijního připojištění a doplňkového penzijní spoření?

„V Investice jsme byli jedni z prvních, kdo nabídnul investice v režimu DIP, a k dnešnímu dni evidujeme zhruba třetinu všech nových smluv v tomto produktu. Takže potvrzuji, že je o tento produkt velký zájem a hodnotím to jako úspěch. Samozřejmě uvidíme, jakým směrem se to bude vyvíjet, ale věřím, že zůstaneme na této hladině dlouhodobě,“ říká v úvodu Byznys kafe Jaroslav Kysela, člen představenstva společnosti Investika.

Ta má dnes na trhu s DIP již 12procentní podíl. S investováním v rámci DIP se navíc pojí velká očekávání spojená s investováním a zajištěním na stáří. Podle odhadů společnosti by díky DIPu mohli Češi do fondů kolektivního investování v příštích desetiletích investovat až 10 bilionů korun.

Produkt přizpůsobený klientovi

Podle Kysely jde o revoluční změnu penzijního systému, protože DIP nabízí lidem, kteří si chtějí spořit na stáří, obrovskou míru flexibility. Oproti stávajícím produktům má totiž člověk možnost vybrat si jakýkoliv veřejně obchodovatelný produkt, ať už jsou to fondy zaměřené na akcie, dluhopisové fondy, realitní fondy, nebo třeba samostatné akcie.

„Umožňuje to nastavit si v podstatě jakoukoliv vlastní investiční strategii. Můžete si to nastavit sami, nebo společně s finančním poradcem či s bankéřem. Je to doopravdy o vašem očekávání – o tom, jaký byste chtěli mít cílový výnos, a o míře rizika, kterou jste ochotni akceptovat. V průběhu trvání investice ji navíc můžete změnit bez toho, aby to mělo nějaké negativní dopady,“ říká dále člen představenstva s odpovědností za portfolio management.

Zájemci o tento produkt spoření na stáří jsou podle Kysely nejčastěji ve středním věku. Začít je ale rozumné v co nejnižším věku. Později je potřeba si odkládat čím dál větší část svého měsíčního rozpočtu, protože čas, který výrazně zvyšuje zhodnocení jeho peněz. Kysela to přirovnává k jízdě na kole: „Když začnete spořit v mládí, je to jako jízda z kopce. Ve středním věku jedeme po rovině. Od 40. roku dál už nastává mírné stoupání a od 50 let už je to kopec, na kterém se zapotíte.“

V řeči čísel to vypadá tak, že když vám je 25 let a rozhodnete se odkládat 1000 korun měsíčně, tak při dosažení 65 let budete mít při průměrném výnosu kolem 7 procent ročně na účtu 4,7 milionu korun. Pokud si začnete spořit až ve 40 letech, pro získání stejné cílové částky už musíte měsíčně spořit 4 200 korun. A když se rozhodnete vstoupit do režimu DIP až v 50 letech, musíte si odkládat 14 800 korun měsíčně, abyste dosáhli stejné naspořené částky jako 25letý člověk, kterému stačí spořit si jen tisícovku.

Osvěta je důležitá

Finančník s mnohaletými pracovními zkušenostmi z mezinárodních bankovních a finančních institucí dále poznamenává, že soukromé spoření na stáří je na Západě zcela běžné a neobjedeme se bez něj už ani u nás. Dnes na jednoho důchodce připadají téměř tři ekonomicky aktivní lidé. ´

„Kvůli stárnutí populace bude ale v roce 2050 už pouze 1,5 pracujícího člověka, který bude vydělávat na jednoho důchodce. A to vyústí v deficit penzijního systému na úrovni 350 miliard korun ročně. Stát by proto měl věnovat více úsilí osvětě mezi českými občany a přimět je k tomu, aby státu pomohli, vzali to do vlastních rukou a začali investovat a šetřit si tak na stáří,“ míní Jaroslav Kysela.

Závěrem ještě vysvětluje, proč může být namísto pořízení vlastní nemovitosti výhodnější investovat do realitního fondu, a jaká pozitiva přináší investorovi akciový fond ve srovnání s investicí do jednotlivých akcií. A opět k tomu využívá názorné přirovnání.

„Když máte zdravotní problémy, jdete za doktorem, protože je to specialista. A stejně tak je podle mě naivní si myslet, že je průměrný člověk specialistou na investice. Investovat do akcií vyžaduje specifické znalosti. Takže moje rada drobným investorům je: poraďte se, nehrajte si na experty a svěřte své prostředky někomu, kdo je na to odborník.“

Kolik peněz a jak dlouho je vhodné odkládat na stáří v rámci DIP? Je dnes opravdu nevyhnutelné začít se na stáří zajišťovat sám? A proč je investování do realitních fondů pro investora pohodlnější alternativou k pořízení vlastní nemovitosti? O tom všem a mnohém dalším hovořil v pořadu Byznys kafe Jaroslav Kysela, člen představenstva z investiční společnosti Investika. Podívejte se na celý videorozhovor, který moderuje šéfredaktor centrální redakce Deníku Jan Klička.

Jaroslav Kysela (vlevo), člen představenstva ze společnosti Investika, byl hostem videopodcastu Byznys kafe. | Video: Deník/Jakub Vítek