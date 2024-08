Přijde na stavbu včas, nepotřebuje přestávky na cigaretu a je spolehlivý a přesný. Společnost Wienerberger v Česku vyvinula a uvedla do provozu speciálního zdicího robota, který už pomáhá na stavbách. Jaké jsou další trendy a novinky ve stavebních materiálech a jejich využití? To prozradil v pořadu Byznys kafe Jiří Dobiáš, ředitel produktového managementu a business developmentu ze společnosti Wienerberger.

Největší světový výrobce cihel a největší evropský výrobce střešních tašek. To je společnost Wienerberger, která má významnou část své výroby v Česku, kde pod touto značkou funguje sedm závodů na výrobu cihel a překladů Porotherm, dva závody na výrobu střešních tašek Tondach a jeden závod na výrobu betonové dlažby. Obrat firmy u nás loni dosáhl 3,6 miliardy korun.

„V současnosti vyráběné cihly jsou přesně navržené a sestrojené pro daný konstrukční prvek. To znamená, že dřív se třeba tolik neřešilo, jaký bude mít daná stěna tepelný odpor, ale dneska kvůli tomu, že energie zdražily, se hodně řeší právě to, jak bude dům izolovat, kolik spotřebuje za topení a chlazení. Proto jsou nyní cihly pro obvodové konstrukce mnohem odolnější vůči pronikání tepla nebo chladu. Takže tady v České republice vyrábíme cihly, které mají uvnitř integrovanou tepelnou izolaci,“ vysvětluje v některé trendy v oboru Jiří Dobiáš.

Cihly, které zajišťují tichou domácnost

Při stavbě domu podle něj lidé čím dál více řeší také akustické vlastnosti, protože chtějí mít zajištěný nejen tepelný komfort, ale i to, že neuslyší hluk ze sousedních místností. Velmi často se proto používají takzvané akustické cihly, které lépe tlumí zvuky, ale také mají lepší tepelnou akumulaci. Že tyto cihly fungují a v místnostech vás nebude rušit hluk od sousedů, se testuje v laboratořích v ČR a pak se také jednoduchým měřením ověřuje i přímo na samotné stavbě domu.

„Dalším trendem dneška je dávat na střechy fotovoltaické panely. Často se ale bohužel děje to, že přijde instalační firma, vezme si nářadí, pily, brusky a začne nějakým způsobem upravovat původní tašky na střeše. To znamená, že zasahují do záruky na střešní krytinu, nehledě na to, jak špatně to celé ve výsledku vypadá. Proto vyrábíme systém X-Tile – což je fotovoltaický modul, který je integrován do střešního pláště jako systémové řešení, a který nijak nenarušuje vzhled střechy,“ přibližuje Dobiáš další z produktů směřujících k současné poptávce stavitelů.

Mohl to být Lorenc, ale nakonec je robot „Waltr“

Ani stavebnictví se dnes nevyhýbá požadavkům na udržitelnost a zavádění moderních technologií. Proto Wienerberger v Česku řeší i vývoj a testování recyklovaných materiálů, takže například přidává 30 procent recyklátu do betonové dlažby, která lépe vsakuje dešťovou vodu. Kromě toho také vyvinuli unikátního zdicího robota, který vznikl v České republice, a který podle Dobiáše posune stavebnictví zase o úroveň výš. Stačí, aby ho ovládal vyškolený zedník, pomyslný nástupce všeznalého pana Lorence z filmu Na samotě u lesa…

„Uvažovali jsme nazvat našeho robota Lorenc, ale asi by to nepochopili naši kolegové v Rakousku nebo Německu,“ říká s úsměvem v pořadu Byznys kafe Jiří Dobiáš s tím, že zdicí robot nakonec dostal jméno WLTR.

Společnost Wienerberger má unikátní stroj, který nahradí zedníky:

| Video: Youtube

A co všechno tedy umí a jak funguje? „Tento robot byl zkonstruován tak, aby byl hned použitelný na stavbách. Tedy aby nešlo o něco abstraktního, příliš moderního, kde se bude čekat na reálné použití dalších deset let. Náš plán je mít pro tento rok šest robotů, už se s nimi zdíme první stavby. Robot je schopný uchopit speciální cihlu, kterou jsme k tomu vyvinuli, nanese na ni pojivo a umístí ji přesně do stěny. A zedník se stává operátorem,“ nastiňuje budoucnost stavby zdí ředitel produktového managementu společnosti Wienerberger.

Zedník operátor může dosáhnout na vyšší mzdu

Ani nový robot však podle něj zedníky nenahradí – z těch by měli být odborníci, kteří vědí, jak má stěna vypadat, a robot se stane jejich nástrojem a pomocníkem. Svou rychlostí přitom „Waltr“ zastane práci celé party zedníků a ekonomicky tím pádem vytváří prostor pro vyšší mzdu operátorů, kteří jej budou ovládat.

„Zákazníkovi to tedy vychází stejně, jako by si najal skupinu zedníků, ale získává vyšší efektivitu a větší přesnost. Výhodou je i to, že robot vždycky dorazí ráno na stavbu včas, není opilý, nedělá si přestávky a nekouří, ale pracuje podle nastavení tak dlouho, jak je potřeba,“ konstatuje ještě Jiří Dobiáš a doplňuje, že robota „Waltra“ už představili na slovenském trhu a řeší vstup i do dalších zemí.

V podcastu Byznys kafe dále prozradil, že Wienerberger jako lokální výrobce využívá pro své produkty zdejší suroviny a nepotřebuje tedy nic dovážet z okolních zemí. I v tom vidí Jiří Dobiáš smysl udržitelnosti – vyrábět lokálně, převážet materiál co nejméně a využít toho, co zde máme. Přitom by však podle něj zákazník neměl být tlačen do toho, aby si produkty vybíral kvůli tomu, že jsou ekologické, ale hlavně proto, že jsou kvalitní a mají lepší užitné vlastnosti – a jen mimochodem jsou navíc i udržitelnější.

Jak se budou vyvíjet ceny stavebního materiálu? Jaké jsou výhody cihel s integrovanou izolací? Na co byste si při výběru stavebního materiálu pro váš dům měli dát pozor? Co všechno umí nový zdicí robot WLTR? A co dalšího dělá společnost Wienerberger pro ekologii a udržitelnost? Také to a další zajímavosti přiblížil v pořadu Byznys kafe Jiří Dobiáš, ředitel produktového managementu a business developmentu ze společnosti Wienerberger. Podívejte se na celý videorozhovor, který moderuje šéfredaktor centrální redakce Deníku Jan Klička.