Vymyslel zdravý jogurt pro psy. Dnes úspěšně vyrábí i granule s probiotiky

I psi a kočky můžou jíst zdravě. Dát si třeba jogurt z ovčího mléka nebo granule z lisovaného masa, které kvalitou odpovídá tomu, co jíme i my – lidé. Proč je i pro zvířata důležitá pestrá strava a jaká speciální krmiva se pro ně dneska dají koupit? To prozradil Jiří Švihálek, majitel firmy Yoggies, který byl hostem dalšího dílu pořadu Byznys kafe.

Jiří Švihálek, majitel firmy Yoggies, byl hostem videopodcastu Byznys kafe. | Video: Deník/Jakub Vítek