„Zlato také drží svoji hodnotu, ale neplatí to u cenných kovů obecně. Například stříbro a platina jsou spíše průmyslové kovy. A průmyslu se daří, když se ekonomice daří, tehdy jdou nahoru i ceny obou zmíněných kovů. Zlato naopak roste tehdy, pokud je na trhu nějaká obava,“ vysvětluje dále ekonomka.

Současná inflace je podle ní daní za to, že centrální banky v minulých letech masivně „tisknuly“ peníze. Dlouho to však nebylo vidět a projevilo se to naplno až nyní.

Pokud by především Evropská centrální banka tištění peněz omezila, inflace se by podle Šichatařové mohla citelně klesnout v rozmezí dvou až tří let. EBC by však zatím není motivována něco takového udělat, tištěním peněz se udržuje „ekonomický smír“ v jižní části eurozóny.

Markéta Šichtařová

Markéta ŠichtařováZdroj: se svolením Markéty Šichtařové– Je ředitelkou společnosti Next Finance, kterou v roce 2004 založila po úspěšném působení v bankovnictví, kde vedla nejen tým finančních analytiků, ale byla i aktivním členem výboru pro řízení aktiv a pasiv banky ALCO. Celkový počet jejích článků a citací v médiích přesáhl za posledních deset let číslo 10 000.



– V letech 2006 a 2007 byla Markéta Šichtařová krom jiného i vedoucí týmu ekonomických poradců ministra financí ČR.



– Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a má všechny úrovně makléřských zkoušek udělovaných Komisí pro cenné papíry včetně obchodování s finančními deriváty.