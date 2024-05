V obchodech či restauracích lidé čím dál více platí mobilními telefony, hodinkami, případně tradičními platebními kartami. Hotovost z peněženek už pravidelně vytahuje jen málokdo a jen zřídka kdy. Jak je to ale s často diskutovanými poplatky za platební terminály? Jak možnost bezhotovostní platby ovlivňuje tržby prodejců? A co nás v této oblasti čeká za novinky? To prozradila v dalším díle pořadu Byznys kafe Jitka Palatová, generální ředitelka společnosti KB SmartPay.

V Česku se podle analýzy KB SmartPay uskuteční přes dvě miliardy platebních transakcí ročně. Průměrná výše platby rok od roku klesá a nyní je to asi 550 korun. Pokles průměrné částky je způsoben tím, že lidé platí bezhotovostně stále častěji, a to i za menší nákupy a služby. Kartou či mobilem si zaplatí klidně i za jedno kafe či za toalety.

„Vidíme neustálý nárůst míst, která přijímají karty. Pokud totiž na nějakém místě nelze platit kartou, tak více než polovina lidí odejde – vybranou věc si nekoupí nebo si nepořídí nabízenou službu. Čtyřicet procent lidí začne hledat v okolí bankomat jen když jim to opravdu stojí za to – potom jdou nakoupit zpátky do obchodu, který bere jen hotovost,“ říká Jitka Palatová, generální ředitelka společnosti KB SmartPay, která je jedním z největších poskytovatelů platebních terminálů v Česku.

Občas se objevují v médiích nebo na sociálních sítích obchody a restaurace, které odmítají platební terminály s odůvodněním, že za transakce musí odvádět příliš vysoké poplatky. Podle Palatové obchodník zaplatí částku, která je od půl do dvou procent. V průměru je to ale asi jen jedno procento. Na druhé straně prodejny, které zavedly bezhotovostní terminály, mají podle analýzy KB SmartPay vyšší tržby, než když přijímaly jen hotovost.

„Nárůsty tržeb u těchto prodejců sledujeme, dělali jsme si na to výzkumy, a jsou od pěti do třiceti procent. Záleží na tom, co to je za obchod a službu. Výhodu je ale i větší bezpečnost plateb díky omezení práce s hotovostí. Nejvíce však obchodníci při zavádění terminálů slyší právě na to, že jim narostou tržby,“ podotýká Jitka Palatová.

Nová místa, kde jde poslední dobou také běžně platit bezhotovostně mobilem nebo kartou, jsou bezobslužné kiosky, automaty na jízdenky, auto myčky či nabíječky elektromobilů, kde díky tomu nemusíte čekat na obsluhu. Malí obchodníci nebo prodejci na farmářských tržištích, pro které může být samostatný terminál drahý, pak pro platby zákazníků stále více využívají svůj mobilní telefon.

„Tato služba je na trhu asi dva roky a zjednodušeně řečeno je o tom, že z každého mobilního telefonu se systémem Android lze vyrobit platební terminál. Stačí si stáhnout aplikaci. Pro nejmenší prodejce je to ideální řešení,“ vysvětluje dále ředitelka společnosti KB SmartPay v pořadu Byznys kafe.

Dále pak přibližuje, jak funguje projekt Česko platí kartou, který právě běží za podpory ministerstva průmyslu a obchodu, společnosti MasterCard a Komerční banky. „V rámci této akce poskytujeme na rok zdarma klasický terminál, terminál v mobilu nebo platební bránu na otestování. Je tam jen omezení obratu 50 tisíc korun měsíčně. Poskytli jsme takto od roku 2020 už 12 tisíc terminálů a více než dvě třetiny uživatelů si ho nechávají i po tom roce testování,“ dodává Jitka Palatová.

Jaká je tedy další budoucnost bezhotovostního placení? Třeba taková, že se platební terminály budou přesouvat přímo na stoly v restauracích, takže si jen vyberete, zaplatíte a obsluha vám přinese vaši objednávku. Stejně tak bude častější možnost placení přímo u stojanů na čerpacích stanicích, takže řidiči nebudou muset dovnitř k pokladně. A více by se mělo dát bezhotovostně platit také v rámci státní správy za nejrůznější poplatky.

Komu jdou poplatky za platby kartou? Jak jsme na tom s bezhotovostními platbami v porovnání se zbytkem Evropy? Jak si dát pozor na to, aby byly tyto transakce pro zákazníka bezpečné? Také to a další zajímavosti přiblížila Jitka Palatová, generální ředitelka společnosti KB SmartPay, v pořadu Byznys kafe.

