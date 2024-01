Recyklace PET lahví a plechovek, které by se měly zálohovat a vracet zpět do obchodů od roku 2026 – to bylo téma dalšího dílu podcastu Byznys kafe. Jak bude systém fungovat a proč se vůbec zavádí? To prozradila Kristýna Havligerová, manažerka pro komunikaci a vnější vztahy Iniciativy pro zálohování.

Kristýna Havligerová, manažerka pro komunikaci a vnější vztahy Iniciativy pro zálohování, byla hostem videopodcastu Byznys kafe. | Video: Deník/Jakub Vítek

„Cílem zálohování je začít skutečně recyklovat odpad, který vytváříme. My Češi jsme velmi dobří a zodpovědní v třídění odpadu, ale to ještě neznamená, že jsme tak dobří i v následné recyklaci. Plastů nyní recyklujeme zhruba 42 procent a plechovek dokonce méně než 30 procent. Takže většina tohoto cenného materiálu stále končí na skládkách nebo ve spalovně bez dalšího využití. A proto potřebujeme změnu,“ konstatovala Kristýna Havligerová.

Ta změna má podle ní zajistit, že se PET lahve a plechovky budou více recyklovat a budou z nich vznikat opět nové obaly na nápoje. Přínosem toho opatření by mělo být ale i to, že ubude tohoto odpadu v přírodě. Legislativní a schvalovací proces k zavedení nového zálohování už nyní běží, následně bude ještě třeba zřídit operátora, který bude mít celý systém vrácení těchto obalů na starosti.

Podle Havlingerové bychom měli začít s „petkami“ a plechovkami chodit zpět do obchodů v roce 2026. A očekává se, že by se díky zálohování mělo vysbírat zpět 90 procent těchto obalů. Zkušenosti s tímto postupem už totiž máme, protože do obchodů běžně vracíme skleněné lahve od piva.

„Bude to fungovat stejně – koupíte si nápoj, zaplatíte zálohu za PET lahev nebo plechovku a pak to zajdete do obchodu zase vrátit. Záloha by měla být čtyři koruny, to je částka, která by měla zajistit, aby to fungovalo a aby to lidi motivovalo i tyto obaly vracet. Dobrou zprávou je, že ten systém je navržen tak, aby byla dobře dostupná místa k vrácení v obchodech či na bezinkách, bude jich zhruba jedenáct tisíc,“ vysvětlila dále manažerka z Iniciativy pro zálohování.

Obaly budou viditelně označeny tak, aby lidé poznali, že je vratný a zaplatí za něj u pokladny zálohu. Obchody pak budou tyto obaly přijímat zpět přes své automaty nebo i normálně ručně. Vracet se ale budou muset nezmačkané obaly, i když i to by se mohlo v budoucnu změnit. Zpět do obchodů se nebudou nosit jen obaly od mléka čí krabice Tetrapak, a to z hygienických důvodů.

„V současnosti zálohuje tyto obaly 14 evropských zemí včetně Slovenska. První byly severské státy, které se tímto způsobem chtěly zbavit odhozených nápojových obalů v přírodě. Naposledy se přidalo Rumunsko. Dalších 15 zemí se na to připravuje a začnou s tím letos nebo příští rok. My se tak budeme přidávat jako jedni z posledních. Na druhou stranu nám to přinese výhodu, že už bude k dispozici větší nabídka vratných automatů a dalších systémů,“ dodala ještě Kristýna Havligerová.

Kde všude půjde PET lahve a plechovky vracet? Zmizí kvůli zálohování těchto obalů z ulic žluté kontejnery? Co bude tento systém znamenat pro města a obce a co pro výrobce nápojů? Také to ještě přiblížila Kristýna Havligerová v pořadu Byznys kafe. Podívejte se na celý videorozhovor, který moderuje šéfredaktor centrální redakce Deníku Jan Klička.

Zdroj: Deník/Jakub Vítek