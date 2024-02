Na střechách domů po celé republice se čím dál více objevují fotovoltaické panely, které domácnostem, firmám i úřadům vyrábějí elektřinu. A v poslední době se v této souvislosti mnohem více hovoří i o komunitní energetice. O co jde a jak u nás nyní funguje sdílení elektřiny? Jak se můžou do komunitní energetiky zapojit domy nebo dokonce města a obce? A jaké výhody a úspory to přináší? To prozradil Leopold Benda, generální ředitel firmy BlueBen, který byl hostem dalšího dílu našeho pořadu Byznys kafe.

Hostem dalšího dílu Byznys kafe je generální ředitel společnosti BlueBen Leopold Benda | Video: Deník/Kateřina Součková

„Komunitní energetika je u nás trochu jako Yetti. Hodně se o tom mluví, ale málokdo to zatím pořádně viděl,“ řekl na úvod rozhovoru Leopold Benda a hned dovysvětlil: „Ve skutečnosti je to poměrně jednoduchá záležitost – jde o sdílení energií mezi různými odběrnými místy, které zvýší ekonomický efekt z instalované fotovoltaické elektrárny. Spojit se takto mohou například majitelé bytových jednotek v jednom domě nebo objekty v majetku obce či města.“

To, že rozvoj komunitní energetiky u nás zatím vázl a jsme v něm pozadu za zbytkem Evropy, je způsobeno tím, že na ni nebyla připravena legislativa ani distribuční síť. To změnila až nedávná novela zákona LEX OZE II, díky které už je i u nás možné elektřinu posílat napříč distribučními soustavami. Podle šéfa firmy BlueBen teď však s LEX OZE II doháníme, nebo dokonce předháníme Evropu, která se sdílením elektřiny začala dříve než my.

„Jsou tři základní tipy komunit. První z nich, která už funguje od minulého roku, je bytová komunita. Tady si majitelé bytového domu pořídí společnou fotovoltaickou elektrárnu a připojí ji na společné odběrné místo, jako je osvětlení v chodbě domu nebo výtah. A elektřinu, kterou takto vyrábějí navíc, si sdílí mezi jednotlivými bytovými jednotkami,“ přiblížil dále Leopold Benda.

Další komunita má název aktivní zákazník, což může být až jedenáct odběrných míst po celé České republice. A pak je ještě velká komunita, ve které můžou být až tisíce odběrných míst na území tří sousedících okresů. Důležité je, aby všichni členové komunity sepsali dohodu o sdílení elektřiny, pak můžou společně zažádat i o dotaci na fotovoltaickou elektrárnu v programu Nová zelená úsporám.

„Po žádosti o dotaci, které jsou mimochodem v dnešní době velmi rychle schvalovány, je potřeba požádat o připojení distributora a také vybrat odbornou firmu, která navrhne optimální řešení a následně provede instalaci elektrárny. A protože na trhu s firmami nabízejícími fotovoltaiku panuje džungle, tak jsme založili projekt iKomunita, který sdružuje zkušené firmy z celé republiky, které jsou už dlouho na trhu a které umí navrhnout vhodnou variantu,“ vysvětlil.

iKomunita usnadňuje sdílení energie

Projekt iKomunita byl podle něj založen především proto, aby se lidé, ale i obce a města, mohli jednoduše zapojit do komunitní energie a dostalo se jim komplexního řešení od důvěryhodných firem. Také díky němu můžou zájemci načerpat informace o tom, jaké možnosti a úspory jim sdílení energie přinese.

„Třeba u obcí je vhodné nejprve udělat studii, jak velká fotovoltaika a na kterých objektech dává pro sdílení elektřiny smysl. Pak se vybírá vhodná dotace – pro obce jsou na tyto účely dotace od 40 až do 80 procent, takže doba návratnosti takového projektu se může pohybovat v rozmezí tří až šesti let. Ideální je si k tomu všemu najít hned na počátku specializovanou firmu, která pomůže s vyřízením dotace, kompletní projektovou přípravou a následnou instalací a zapojením,“ uvedl v pořadu Byznys kafe jeden ze zakladatelů iKomunity.

Mimo jiné pak ještě zdůraznil obrovskou výhodu bytových domů spočívající v tom, že elektřina vyrobená na střeše končí přímo v bytech pod ní, takže v tomto případě odpadají i distribuční poplatky. „Tady je v současnosti doba návratnosti investice do takového zařízení u soukromých objektů kolem šesti až sedmi let, o obecních bytových domů to může být díky vyšší dotaci návratnost dokonce do tří let,“ dodal Leopold Benda.

Jak v praxi konkrétně funguje sdílení energie z fotovoltaické elektrárny mezi více byty či domy? Na co si dát pozor při výběru fotovoltaické elektrárny a jaké výhody v tom přináší projekt iKomunita? Co dokáže iKomunita nabídnout městům a obcím? A co přinese další novela zákona nazývaná LEX OZE III? Také to přiblížil v pořadu Byznys kafe Leopold Benda, generální ředitel firmy BlueBen. Podívejte se na celý videorozhovor, který moderuje šéfredaktor Deníku Extra Martin Pleva.