Voňavá bylina, kterou podle průzkumů miluje devadesát procent lidí. To je levandule, jejíž prapůvodní léčivou odrůdu v bio kvalitě pěstuje na Berounsku Helena Neumannová. Známá bylinkářka z této rostliny vyrábí řadu věcí, o které je velký zájem nejen v Česku, ale už i v Dubaji nebo Ománu. Jak se k pěstování levandule dostala, co je to naturopatie a jaké další unikátní projekty chystá? To a řadu dalších zajímavosti prozradila zakladatelka Levandulového údolí v dalším díle pořadu Byznys kafe.

Hostem videopodcastu Byznys kafe byla zakladatelka Levandulového údolí Helena Neumannová | Video: Deník/Jakub Vítek

Životní příběh Heleny Neumannové je lemován dobrodružstvím a voní všemožnými bylinami. Přitom z ní původně mohla být vystudovaná lékařka, která by dnes pracovala třeba v nemocnici nebo by měla svou vlastní ordinaci. Zásadní zlom u ní nastal ve chvíli, kdy se rozhodla opustit studium medicíny a odcestovala do Caracasu ve Venezuele, kde tehdy působil její otec.

„Na medicíně, ale už i předtím na středoškolském studiu pediatrické zdravotní sestry, jsem cítila, že bylinky, ke kterým mě od malička vedla babička, už v naší medicíně nemají žádný prostor. To se mi nelíbilo. Když jsem přijela do Venezuely za otcem, tak jeho partnerka tehdy pracovala s naturopatií, což mě fascinovalo a chtěla jsem to poznat více. Rok jsem tam žila v pralese po boku skutečného šamana, což pro mě bylo velké dobrodružství,“ vzpomíná Helena Neumannová.

V daleké Venezuele tehdy viděla, jak šaman bez léků a moderní techniky dokázal pomáhat tamním lidem. Zároveň si uvědomila, že od středověku bylo naše lázeňství fenomenální, a že se k nám jezdili léčit lidé z celého světa. Teprve v pralese tedy plně pochopila, k čemu ji vedla její babička – tedy, že byliny dříve mnoho znamenaly i v naší medicíně a že jsme od nich zbytečně upustili. A pustila se do naturopatie. Co to přesně je?

„V Německu nebo v Rakousku se používá slovo fytoterapie od slova fyto, což znamená zeleň, příroda. Já jsem zvolila naturopatii, protože slovo natura jako příroda je nám myslím bližší. Ale upřímně, já jsem ji sem nepřivezla, ona tady vždycky byla. Jen vlivem modernizace jsme upustili od darů přírody a necháváme si rovnou předepisovat léky. Když jsem ale byla hospitalizovaná jako dítě na popáleninách, léčili mě úspěšně heřmánkem, protože se vědělo, že na popáleniny neexistuje nic famóznějšího,“ vysvětluje dále Neumannová v pořadu Byznys kafe.

V Česku podle ní v současnosti přibývá naturopatů, vznikají první celostní kliniky a celostní lázně. Dokonce i klasičtí lékaři se čím dál tím více zajímají také o bylinky. Takže když u nějakého pacienta klasická léčba nezabírá podle očekávání, tak zkusí sáhnout po něčem přírodním – třeba po levanduli. Podle výzkumů z celého světa totiž levandule pomáhá třeba u roztroušené sklerózy, Alzheimera či chronických imunitních problémů.

Levandule vypěstuje deset tun ročně

Bylina s typickou silnou vůní a fialovými květy je tím hlavním, na čem dnes Helena Neumannová staví své podnikání. V Chodouni na Berounsku má už deset let velké Levandulové údolí o rozloze 6,5 hektaru. Ročně tam sklidí zhruba deset tun této rostliny! Kromě levandule tam navíc pěstuje i růže, protože v šípku je vysoký obsah vitamínu C a v okvětních lístcích pak nejvyšší obsah léčivých látek na chronická onemocnění kůže.

„Starosta Chodouně Josef Stehlík za mnou kdysi přijel na jednu mou akci s tím, jestli bych i u nich nemohla udělat farmářské slavnosti. To se povedlo a on mi nabídl, jestli bych u nich nechtěla koupit kus pozemku – že to je území geoparku Barrandien, kde jsou v půdě vzácné minerály. A protože jsem v té době sledovala řadu dokumentů o bylinách, tak jsem věděla, že levandule lékařská byla na slovanských územích rozšířená dříve než na germánských územích a shodou okolností byla i na celém tom pásu geoparku Barrandien, který se táhne od Barrandova k Plzni, od Křivoklátu ke Karlštejnu,“ popisuje první kroky vedoucí ke vzniku Levandulového údolí.

Cesta k lánům levandule ale ani v této chvíli nebyla jednoduchá, i tady šlo o zajímavé dobrodružství. Helena Neumannová totiž chtěla pěstovat původní léčivou odrůdu v bio kvalitě, která už ale nešla nikde sehnat. Všichni si prý ťukali na čelo, že se zbláznila, že tuto levanduli už nesežene. Ona si šla ale zarputile za svým až zjistila, že v bance semínek v Německu ji mají. A tam si nakonec domluvila, že ji z těch semínek vypěstují prvních padesát tisíc sazenic levandulí lékařských.

„Musela jsme si na ty sazeničky vzít úvěr půl milionu korun a vůbec jsme nevěděla, zda se chytnou a co z nich vyroste. Nakonec se to ale podařilo. A co víc, v roce 2023 se díky výzkumům ukázalo, že v našich rostlinách je absolutně unikátní obsah léčivých bio dynamických látek, a že je naše levandule v tomto ohledu nejlepší na světě,“ říká hrdě zakladatelka Levandulového údolí, která se své rostliny a jejich účinky testovala s úspěchem i v řadě dalších certifikovaných výzkumů.

Vyrábí molekuly života a chystá lázně v Dubaji

Mezi výrobky, které z této byliny dělá, patří například čaje a jiné nápoje, esenciální oleje a kosmetika. Jejím nejnovějším produktem z levandule jsou pak takzvané Molekuly života, které obsahují flavonoidy, v nichž jsou zdravé antioxidanty. V období covidu se podle ní ukázalo, jak bylinná léčba dokáže účinně a rychle pomáhat lidem, kteří ztratili čich, měli obrovské dýchací potíže, deprese, úzkosti, nespali, zhoršily se jim celkově pochody v těle.

V současnosti chystá Helena Neumannová projekt dokonce až v Dubaji, kde spolupracuje na projektu unikátních lázní. První z nich by se měly otevřít už v září. Celostní lázně by jednou chtěla vybudovat i tady u nás – ve svém Levandulovém údolí. Snaží se také propojit bylinkáře z Česka, Slovenska, Bulharska, Maďarska či Chorvatska a společně s nimi vytvořit projekt, který představí účinky bylinkářství v medicíně po celém světě.

„Velkou spolupráci teď domlouvám i s obrovskou sítí pětihvězdičkových hotelů, která má nádherný hotel v Ománu. Na konci května tam letím na schůzku s generální ředitelkou, kterou když přesvědčím, tak mi otevře dveře do jejich centrály. Kdyby se to povedlo, tak proslavíme nádherně Českou republiku nejen přes průmysl, ale i přes byliny,“ těší se na další podnikatelskou výzvu Helena Neumannová, která nedávno vydala knížku Mistrovství zdraví, z níž se čtenáři dozví mnoho dalších informací o levanduli lékařské.

V čem je levandule lékařská z Chodouně tak unikátní? Které další české biofarmy s bylinami doporučuje? Co obsahují a jak pomáhají takzvané Molekuly života? Také to a další zajímavosti přiblížila Helena Neumannová v pořadu Byznys kafe. Podívejte se na celý videorozhovor, který moderuje šéfredaktor Deníku Extra Martin Pleva.