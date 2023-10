Až tři miliony lidí mají podle odhadu expertů nějaké psychické problémy, ale často se ostýchají vyhledat odborníka. V takové situaci jim může přijít vhod on-line psychoterapeutická služba Hedepy, kterou před třemi lety spoluzaložil Lukáš Krčil. Ten byl hostem dalšího dílu pořadu Byznys kafe a prozradil například to, jaké problémy nás nejvíce trápí či jak mohou on-line terapeuti pomáhat řešit nesnáze i u dětí a puberťáků.

Lukáš Krčil (vlevo), spoluzakladatel psychoterapeutické platformy Hedepy, byl hostem videopodcastu Byznys kafe | Video: Deník/Jakub Vítek

Platforma Hedepy vznikla ve složitém roce 2020, kdy svět zasáhly omezení spojené s pandemií covidu. Pro on-line portál poskytující psychoterapeutické služby to byl ale ten nejlepší okamžik pro rozjezd.

„Ten čas startu byl pro nás klíčový, celý svět se v té době přesunul mnohem více do on-line prostředí. Přineslo nám to nové možnosti a inovace. Je spousta zejména menších měst, kde terapeuti vůbec nejsou, nebo je u nich plno a nedostanete se k nim. V našem on-line prostředí ale nezáleží na tom, odkud kdo je, služby terapeutů jsou snadno dostupné pro všechny,“ říká Lukáš Krčil.

Jak to celé funguje? Člověk, který se vnitřně cítí, že mu není dobře, si na webových stránkách Hedepy nejprve může přečíst články k celé řadě témat, jako jsou stres, úzkosti, problémy v rodině nebo v práci. A pokud uzná, že by si o svém problému měl promluvit s odborníkem, tak si právě podle svých potřeb zadá požadavky a vybere vhodného terapeuta.

„Terapie dokážeme domluvit do druhého dne, a pokud je situace opravdu hodně krizová, tak dokonce do pěti minut. Druhou možností pro ty, kdo pořádně neví, co přesně je trápí, je vybrat si vhodného odborníka pomocí speciálního dotazníku. Nejtěžší je se k tomuto kroku odhodlat, ale v on-line prostředí je to přece jen snadnější,“ vysvětluje spoluzakladatel Hedepy.

Duševní pohoda jako firemní benefit

Nejčastěji podle jeho zkušeností trápí lidi u nás stres, který je všudypřítomný a mnozí se s ním neumí vyrovnat. Také jsou to úzkosti a obavy o sebe a o rodinu, jež jsou často spojené s aktuální situací u nás i ve světě.

„Mnoho lidí u nás řeší také nejrůznější problémy sexuálního charakteru, o kterých se často těžko s někým mluví. A také mladí lidé a teenageři se na nás obracejí s celou řadou svých nesnází, takže se zaměřujeme i na pomoc jim. Velmi často k nám chodí i šéfové firem, kteří jednak sami využívají naše terapie, a zároveň domlouvají naše služby svým zaměstnancům jako benefit, aby byli v jejich firmě všichni v duševní pohodě,“ přibližuje dále Lukáš Krčil.

Firma Hedepy už se rozšířila i do zahraničí, celkově už pro ni pracuje kolem pěti set odborníků. Kromě psychologických služeb navíc nabízí také psychiatrickou péči, kde už pomáhá lékař, který může rozhodnout o tom, jakou péči a případně i léky takový člověk bude potřebovat.

Jak v Hedepy vybírají psychoterapeuty a psychiatry do svých řad? Přispívají pojišťovny svým klientům na takovéto on-line terapie? A jak umí pomoci už zmíněným dětem, mladým lidem a teenagerům i ve spolupráci s jejich rodiči? I to přiblížil Lukáš Krčil v pořadu Byznys kafe. Podívejte se na celý videorozhovor, který moderuje šéfredaktor centrální redakce Deníku Jan Klička.