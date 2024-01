K dobrému i zdravému jídlu ho už v dětství přivedla jeho babička. Martin Kudera začal později sám objevovat kouzlo vaření a také nakládání zeleniny. A protože jeho kimchi mělo úspěch u jeho rodiny i u přátel, začal ho vyrábět a prodávat pod značkou Živina. S podnikáním začal v nelehké době covidových omezení, ale dnes jeho rodinná firma roste a rozšiřuje nabídku. Jaký je jeho recept na kimchi a jaké další věci Živina nabízí nebo chystá? To prozradil Martin Kudera v novém díle podcastu Byznys kafe.

„Já jsem od mládí strašně rád vařil a měl jsem rád dobré jídlo. Nejprve jsem ale podnikal v digitálním byznyse. Nicméně jsem měl pořád v hlavě, že chci propojit obě své vášně – jídlo a podnikání. A za covidu se to spojilo a vznikla značka Živina,“ přiblížil první impulzy pro vznik své nové firmy Martin Kudera.

Začínal s výrobou kimchi – což je stručně řečeno fermentované zelí dělané podle korejské receptury, které se řadí mezi superpotraviny. Kudera si ho už delší dobu dělal doma, dávali si ho skoro ke každému jídlu a chutnalo nejen celé jeho rodině, ale i jeho známým. Proto byla jasná volba, že to bude první produkt, který začnou pod značkou Živina nabízet.

Kvašená zelenina je po tisíce let na jídelníčku snad všech národů světa. A to nejenom pro zajímavou pikantní chuť, ale také pro velký přínos pro zdraví:

„Kimchi je unikátní ve svém složení. Zatímco v našem klasickém kysaném zelí je jen sůl a trocha kmínu, v kimchi je toho mnohem více. To naše obsahuje pekingské zelí, červené zelí, fialovou mrkev, ředkvičky, jarní cibulku, sójovou omáčku, korejský chilli vločky gochugaru, zázvor, česnek a sůl. Takže je nabité surovinami a bakterie mléčného kvašení a vitamíny se získávají ze všech těchto komponentů,“ prozradil Kudera složení svého kimchi.

Výrobní prostory má Živina v Přerově a v současnosti zaměstnává pětatřicet lidí. Denně naplní svými produkty dva až čtyři tisíce skleniček. Spolupracuje s ní i řada influencerů či známých šéfkuchařů, kteří pomáhají nejen s marketingem, ale někteří i s vývojem receptů třeba na nejrůznější omáčky a dipy.

Kimchi omáčku už raději ne

Sortiment už je dnes totiž mnohem širší. A úspěšné jsou třeba i klasické okurky nakládačky, jejichž loňská várka už se stihla dávno vyprodat, takže v letošní okurkové sezóně jich budou chtít udělat zase o něco více. Je tedy vůbec něco, co Martinu Kuderovi až tak nevyšlo? Minimálně jedna věc by se určitě našla a pojí se s ní vtipná historka.

„Za neúspěch se dá považovat kimchi omáčka, což byla naše inovace a experiment. Snažili jsme se využít šťávu z kimchi a vyrobit z ní fermentovanou barbecue omáčku, do které jsme přidávali švestkové povidla. Jenže tím, že bakterie mléčného kvašení jedí cukry, tak jsme vyrobili pěkně natlakované produkty a pár známým, kteří tu omáčku testovali, to doma bouchlo a museli malovat kuchyň,“ vzpomněl Martin Kudera se smíchem na produkt, který se k normálním zákazníkům nakonec nedostal.

Fermentované potraviny obsahují velké množství mikroorganismů, probiotik a enzymů:

V současnosti Živina nabízí zájemcům i možnost koupě svých dluhopisů. „Hledáme další možnosti financování a růstu. Chceme dál investovat do rozšiřování výroby a produktů či do pořizování nových linek. Zároveň chceme expandovat do zahraničí. Nejprve na Slovensko, kde už to zkoušíme, ale rádi bychom byli i v německy mluvících zemích a také v Polsku,“ nastínil další plány zakladatel Živiny.

Kde se u nás dá sehnat fialová mrkev a další suroviny do kimchi? Jaké další novinky se chystá Živina vyrábět a prodávat? Také to a mnoho dalšího ještě Martin Kudera přiblížil v pořadu Byznys kafe. Podívejte se na celý videorozhovor, který moderuje šéfredaktor centrální redakce Deníku Jan Klička.

