Jsem ráda, že Barbie ukazuje i svět handicapovaných, říká manažerka firmy Mattel

Hračky jsou její profesní svět už mnoho let. Dlouho pracovala pro značku Lego, teď se poslední dekádu věnovala značce Mattel. Marketingová manažerka Lenka Helena Koenigsmark byla hostem pořadu Byznys kafe a prozradila třeba to, jak se po úspěšném filmu zvedl zájem o panenky Barbie nebo jaké druhy hraček Češi nejčastěji kupují. Přiblížila ale i to, jak s manželem zvládají péči o handicapovaného syna nebo proč se podílí na projektu Dobrodějna.

Zajímavostí o světě hraček přiblížila Lenka Helena Koenigsmark, marketingová ředitelka hračkářské společnosti Mattel pro Česko, Slovensko a Maďarsko. Videorozhovor Byznys kafe moderuje šéfredaktor centrální redakce Deníku Jan Klička. | Video: Deník/Michal Janko a Jakub Vítek