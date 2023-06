České firmy a domácnosti už více než rok čelí energetické krizi. Co nás v tomto směru čeká dál, když se v Evropě zavádí takzvaný Green Deal? A můžou se přísná ekologická opatření ještě zmírnit? To přiblížil Ondřej Knotek, poslanec Evropského parlamentu a člen frakce Renew Europe, který byl hostem pořadu Byznys kafe.

Ondřej Knotek, poslanec Evropského parlamentu a člen frakce Renew Europe, byl hostem pořadu Byznys kafe, který moderuje šéfredaktor centrální redakce Deníku Jan Klička. | Video: Deník/Michal Janko a Jakub Vítek

Když Ondřej Knotek přijede z Bruselu domů do Mariánských Lázní, lidé se ho prý často ptají, jestli se v tom Evropském parlamentu už úplně nezbláznili. Narážejí především na zavádění tvrdých ekologických opatření či blížící se konec spalovacích motorů u aut. A on jim častokrát odpovídá, že většina europoslanců nyní tak trochu poblázněná asi je.

„Není to o tom směru – zabývat se ekologií je podle mě v pořádku. Ale bohužel máme za sebou nějaké krize a představa, že svět půjde v tuto chvíli s námi stejným směrem a Indové a Číňané nás budou v našich krocích následovat, je nereálná. Je to jako bychom jeli společným autem a někteří chtějí dál šlapat na plyn a zrychlovat, zatímco druhá část posádky už říká brzděte, na konci je zeď. Je to tedy o tom, jestli si ekonomickou popravu Evropy budeme vychutnávat až do konce, anebo zvítězí zdravý rozum a budeme to dělat chytřeji,“ vyjádřil se europoslanec Ondřej Knotek.

Jak by se tedy Green Deal měl podle něj řešit chytřeji či umírněněji? Správnou cestu vidí ve větší míře přizpůsobení se na klimatickou změnu. „Evropa sama nedokáže klimatickou změnu zastavit a ukazuje se, že ostatní velmoci se k nám nepřidají v takovém tempu. Ty cíle, které jsme si nastavili, bychom tedy měli upravit. Snažíme se totiž jeden z nejčistších průmyslů na světě udělat ještě čistější, zatímco jinde ve světě takhle rychle nejdou. Naše firmy na to doplatí, protože se pak nejrůznější věci vyplatí vyrábět jinde a do Evropy se budou jen dovážet,“ konstatoval dále europoslanec za hnutí ANO.

Ondřej Knotek (na snímku vlevo), poslanec Evropského parlamentu a člen frakce Renew Europe, byl hostem pořadu Byznys kafe, který moderuje šéfredaktor centrální redakce Deníku Jan Klička.Zdroj: Deník/Jiří Fejt

V pořadu Byznys kafe hovořil s moderátorem Janem Kličkou také o tom, zda u nás máme prostor na to, abychom spotřebu elektřiny do roku 2050 pokryli z obnovitelných zdrojů, jako jsou větrné a solární elektrárny. Hovořil i o plánech na výstavbu takzvané Gigafactory na výrobu baterií v západních Čechách, nebo o konci spalovacích motorů v autech do roku 2035.

„Mezi europoslanci už se hovoří o tom, že se po příštích volbách ten silný tlak na elektromobilitu a konec spalovacích motorů zmírní. Že by se třeba emise z aut nemusely snížit rovnou o sto procent, ale třeba jen o devadesát procent. Nemusely by se tak striktně určovat technologie, ať se o ně více popere trh. Mohly by se tím pádem více prosadit i různé hybridy, nejen elektromobily. A další směr, který se bude ještě řešit, jsou i syntetická paliva a biopaliva. Tak jako tak toto nařízení počítá s revizí v roce 2026,“ nastínil Ondřej Knotek.

V další části rozhovoru přišla řeč i na to, že je ředitelem Evropského energetického fóra a jaké jsou jeho přínosy. Měly by podle něj mezi strategické energetické zdroje patřit jaderné elektrárny? Nebo u nás dokážeme v budoucnu vyrobit dostatek energie ze solárních a větrných elektráren? Odpovědi i na tyto a další otázky si poslechněte ve videorozhovoru Byznys kafe, který moderuje šéfredaktor centrální redakce Deníku Jan Klička.