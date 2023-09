S příchodem podzimu se vrací na scénu dotační program Nová zelená úsporám. S ním právě nyní přichází i zcela nová dotace s názvem Oprav dům po babičce. O tu mohou majitelé rodinných domů žádat už od úterý. Jaké jsou podmínky u těchto příspěvků a na co byste si měli dát pozor? To prozradil v pořadu Byznys kafe Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí.

Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí, byl hostem pořadu Byznys kafe.

Už v minulém týdnu odstartoval příjem žádostí o dotace z projektu Nová zelená úsporám pro vlastníky bytových domů. Od úterý 26. září mohou své žádosti podávat i majitelé rodinných domů do nového podprogramu Oprav dům po babičce. O co jde?

„Nová zelená úsporám má několik podprogramů a jeden z nich je zcela nový. Jmenuje se Oprav dům po babičce a je určen na opravu rodinných domů. Umožňuje lidem zálohově, tedy dopředu, financovat plánovaná opatření. Zatím se totiž dotace vyplácely až zpětně, což bylo pro některé rodiny překážkou. Navíc tento program umožňuje dosáhnout i na rodinný bonus za každé nezaopatřené dítě,“ řekl v pořadu Byznys kafe Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí (SFŽP).

Základní podmínkou „Babičky“ je, že musí dojít ke komplexní renovaci a zateplení domu. Cílí na mladé rodiny, které chtějí řešit své bydlení a energetické úspory. V rámci této dotace je možné získat příspěvek až jeden milion korun, ale vždy je to jen do výše padesáti procent celkových nákladů. Žadatelé musí splnit i řadu dalších podmínek, které Valdman podrobněji přibližuje v našem video rozhovoru.

Další dotační program, který byl nedávno spuštěn, jsou kotlíkové dotace. Ty jsou určeny na výměnu starých neekologických kotlů za kotel na biomasu nebo za tepelné čerpadlo. Vyměnit lze i starý plynový kotel za teplené čerpadlo. V těchto případech lze získat dotaci až 140 tisíc korun a žádosti vyřizují krajské úřady.

V neposlední řadě Valdman upozornil na program Nová zelená úsporám light. Ta je určena nízkopříjmovým domácnostem a seniorům. Kromě zateplení a výměny oken je v tomto případě možné žádat i o příspěvek na fotovoltaiku na ohřev vody. Další novinky se pak chystají také v tomto programu.

Neseriózní poradci

A na co by si lidé, kteří chtějí čerpat zmíněné dotace, měli dát pozor? Například na to, že zejména seniory obcházejí i někteří neseriózní poradci, kteří pak chtějí naúčtovat své služby dané domácnosti. Ředitel SFŽP zdůraznil, že jejich skuteční poradci jsou certifikovaní a poskytují služby a rady zdarma. Jejich seznam je dostupný na Novazelenausporam.cz. Ti, kdo se nedostanou na internet, se v této věci mohou obrátit na své starosty a starostky.

„Problém je občas i s firmami, kterým říkám prodavači hrnců, protože zaměstnávají lidi, kteří ještě včera prodávali třeba ty hrnce a dnes už vám nabízejí fotovoltaiku. Jde o takové nabídky, kdy vás nutí k rychlému podpisu smlouvy s tím, že taková nabídka je výhodná jen v tuto chvíli. Pokud ale lidé chtějí investovat poměrně velké peníze do fotovoltaiky nebo renovace domu, vyplatí se dát tomu čas a pročíst si diskuse, zkušenosti a recenze na jednotlivé firmy. A až pak si některou v klidu vybrat,“ vysvětlil Valdman.

V pořadu Byznys kafe, který moderuje šéfredaktor centrální redakce Deníku Jan Klička, pak šéf ŠFŽP přiblížil i další podrobnosti k jednotlivým dotacím a nastínil, jaké další novinky se v této oblasti ještě chystají. Podívejte se na celý video rozhovor.