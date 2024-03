Do autobusové dopravy v Česku vstoupil téměř před sedmi lety silný hráč jménem FlixBus. Jeho zelené autobusy dnes jezdí na mnoha trasách spojující tuzemská města, vozí cestující také do zahraničních metropolí či přímořských destinací. Jaké nové linky se letos chystají, jak obtížné je sehnat nové autobusy a řidiče a budou někdy jezdit po českých kolejích i zelené vlaky? To prozradil Pavel Prouza, ředitel společnosti FlixBus pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko, který byl hostem dalšího dílu našeho pořadu Byznys kafe.

FlixBus přinesl v roce 2017 do České republiky svůj vlastní model autobusové dopravy, který je postavený jako franšíza. Co to znamená a jak to funguje v tomto oboru přiblížil hned na úvod pořadu Byznys kafe Pavel Prouza, ředitel společnosti FlixBus pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko.

„Nemusíme přímo kupovat autobusy a zaměstnávat řidiče, ale na každém trhu se domluvíme s menšími až středně velkými autobusovými dopravci, kteří třeba dříve jezdili zájezdové trasy, a kteří se přidají do našeho systému a my se s nimi dohodneme, jakou linku budou jezdit. Máme k tomu pro ně jasně daný standart kvality a toho, jak má vypadat autobus a jak se má chovat řidič. A my v rukou držíme celé plánování sítě, ať už je to tady v Česku, nebo kdekoliv jinde ve světě,“ vysvětlil Prouza.

Nejvytíženější trasy, na kterých FlixBus v Česku jezdí, jsou nyní třeba Praha–Plzeň nebo Praha–Brno. Před covidem to byly i linky více spojené s turistikou, jako Praha – Český Krumlov nebo Praha – Karlovy Vary.

Než společnost otevře nějakou novou linku, dělá si nejprve podrobnou datovou analýzu pro danou trasu.

„Máme na to speciální tým, který se věnujeme síťovému plánování, a ten leží celý den v datech a mapách a vyhodnocuje možnosti. Díky tomu letos přidáme několik nových spojů spíše do menších měst v Česku, jako je třeba Klášterec nad Ohří. Nedávno jsme také začali jezdit nově do Nového Jičína a do Příboru,“ přiblížil šéf FlixBusu.

Na komfort se musí čekat

Zajímavé nové linky podle něj v současnosti směřují i z Česka do přímořských lokalit u Baltu. Tam začaly zelené autobusy jezdit už loni, a to především do destinací v Polsku. A je o ně velký zájem, proto letos přibydou další cílová místa v této oblasti, jako třeba německý ostrov Rujána.

„Naší snahou je nejen zavádět nové trasy, ale také přinášet co největší komfort cestujícím. Soustředíme se tedy na to, aby byly v autobusech pohodlné sedačky, aby v nich měli i vyšší lidé dost místa na nohy. Důležitá je pro české zákazníky i dojezdová doba a dochvilnost, nebo také wifi,“ uvedl dále Pavel Prouza.

Pořízení nových a komfortních autobusů je ale podle Prouzy v poslední době složitější než dříve. Trh se potýká s dlouho čekací lhůtou i vysokou cenou nových strojů. Čekací doba na objednaný autobus se protáhla zhruba na deset až dvanáct měsíců. A výrazně vzrostla i cena – zatímco dříve stál běžný autobus od kvalitního výrobce kolem čtvrt milionu euro (přibližně 6 375 000 korun), nyní ho pořídíte o několik desítek tisíc eur dráže.

A jak vidí Pavel Prouza budoucnost autobusové dopravy? „Obrovským tématem jsou alternativní paliva. Osobně mi přijdou zajímavé vodíkové autobusy, tam ale zatím narážíme na nedostatečnou infrastrukturu. U nás proto budeme v blízké době více používat autobusy na bioplyn, kde není tak obtížné vybudovat potřebnou infrastrukturu,“ konstatoval ještě ředitel společnosti FlixBus pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko.

Jak ovlivňuje jízdné rostoucí cena paliv a dynamická cenotvorba jízdného? Jaké zajímavosti jsou spojené s cestováním FlixBusem v dalekých zemích, jako jsou Chile, Brazílie nebo Indie? A bude u nás někdy jezdit i Flix vlaky? Také to a mnohé další zajímavosti v pořadu Byznys kafe přiblížil Pavel Prouza, ředitel společnosti FlixBus pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko.

