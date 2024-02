Platy hodlá zvyšovat více než polovina firem, zjistil průzkum poradenské firmy

Ve kterých oborech se letos zaměstnanci mohou těšit na růst platů? Jak české firmy zvládají „nálož byrokratických povinností“? A co přinese nová směrnice o transparentnosti odměňování, podle které by měli mít lidé právo vědět, kolik bere jejich kolega? To a mnohé jiné zajímavosti týkající se podnikání prozradila Monika Marečková, vedoucí partnerka poradenské společnosti RSM, která byla hostem dalšího dílu našeho pořadu Byznys kafe.

Hostem videopocastu Byznys kafe byla vedoucí partnerka poradenské společnosti RSM Monika Marečková | Video: Deník/Jakub Vítek