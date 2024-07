Digitální platfomu Talentpilot začal Tomáš Zrubecký vytvářet už v roce 2020 v období největšího covidu. Vznikla na základě nahromadění jeho zkušeností a pocitů z mnoha firem, v nichž pracoval Česku i v zahraničí. Jednoho dne si totiž řekl dost – je třeba udělat něco, aby byli lidé v zaměstnání spokojenější.

„Původně jsem pracoval v Česku v jedné velké mezinárodní firmě v oblasti consultingu, pak jsem šel pracovat pro českou firmu do Švýcarska. Dělal jsem na velké řadě projektů a měl jsem tím pádem postupně mnoho různých nadřízených. A v jednu chvíli jsem si uvědomil, že se u mě střídají období, kdy já jsem absolutně spokojený a motivovaný, a období, kdy jsem byl demotivovaný a nechtělo se mi v pondělí ráno vstát do práce,“ vzpomíná Tomáš Zrubecký na první impulzy k založení platformy.

Na některých šéfech ho zkrátka štvalo, že pro ně byl jen „řádek v excelové tabulce“ s přehledem zaměstnanců a více je nezajímalo. A když pak on sám vedl menší tým, tak si navíc uvědomil, jak je strašně těžké vést lidi a jak je každý člověk unikátní. Proto chtěl získat lepší informace o každém ve svém týmu, aby věděl, jaké mají zájmy a co je motivuje.

Lidé na prvním místě

„Talentpilot vznikl jako technologická platforma, která pomáhá firmám lépe pracovat s lidským potenciálem tím, že zjišťujeme, co jsou silné stránky jednotlivých zaměstnanců a informujeme je o tom, na co konkrétně mají vlohy. Snažíme se, aby si každý našel to, pro co má talent, a aby s tímto talentem firmy pracovaly,“ vysvětluje dále Zrubecký.

Zjednodušeně řečeno to funguje tak, že zaměstnanci firmy vyplní speciální dotazník, ze kterého Talentpilot získá informace o jejich osobnostních charakteristikách či pracovních motivacích. A potom unikátní systém propojený s umělou inteligencí hledá, jaké jsou jejich silné stránky, jaké pracovní prostředí je pro ně vhodné nebo jaké typy úkolů by jednotliví lidé mohl dobře plnit.

„Představte si, že máte tým deseti lidí. A když tam budete mít třeba devět silných extrovertů a jednoho introverta, tak je velká pravděpodobnost, že ten introvert tam nebude spokojený. A náš AI asistent to dokáže zhodnotit a říct, co v tom týmu chybí, aby ho pozitivně ovlivnil a aby tam všichni fungovali dobře. Naše motto ale je, že práce s lidmi vždy byla, je a bude o intuici, takže zároveň nechceme, aby náš nástroj byl brán příliš dogmaticky, ale by těm firmám a jejich manažerům pomáhal a dával jim doporučení, co můžou zlepšit,“ popisuje dále zakladatel a ředitel Talentpilotu.

Jeho projekt v současnosti spolupracuje zhruba se třiceti firmami. Ty díky využití tohoto nástroje zaznamenaly snížení fluktuace zaměstnanců o 14 procent a zvýšení angažovanosti zaměstnanců zhruba o dvacet procent. Platformu využívají například firmy Notino či Raiffeisenbank, ale i další banky, pojišťovny, technologické start-upy i další menší společnosti.

„V současnosti je extrémně nízká nezaměstnanost a pro firmy je náročné najít nové lidi. Proto je pro ně jednodušší pracovat s těmi, které už mají, aby byli spokojení, měli pocit naplnění a realizovali se v dané firmě místo toho, aby odcházeli jinam. Mezi nejčastěji věci, které v současnosti zaměstnanci ke své spokojenosti potřebují, patří hlavně flexibilita a volnost. Dneska se strašně prolíná pracovní a osobní život a zaměstnavatel by to měl podporovat,“ míní Tomáš Zrubecký.

Trendy v tomto směru k nám podle něj přicházejí ze západu, zejména z Ameriky. České firmy už ale pomalu začínají i samy experimentovat s různými benefity, zkoušejí nové věci a posouvají se dobým směrem. A posouvat dál se chce i Talentpilot, který má v současnosti bezmála dvacet zaměstnanců, takže i tady musí Tomáš Zrubecký dbát na to, aby byli jeho lidé spokojeni.

„Chceme vytvořit globální produkt a co nejdříve expandovat do zahraničí. A dokázat to, že lidé v práci najdou naplnění, aby se realizovali. Protože v práci trávíme třetinu našeho života a to, jak se v ní cítíme, se prolíná i do zbylých částí života. Každý známe tu situaci, kdy šéf na vás řve v práci, vy pak doma řvete doma na manželku a ta následně řve na vaše děti. A my chceme, aby to bylo naopak, aby lidé šli domů z práce s tím, že to tam bylo skvělé a předávali tu radost i do svého rodinného prostředí,“ zdůrazňuje ještě šéf Talenpilotu.

Jak konkrétně fungovalo a pomohlo využití Talentpilotu v jedné z českých firem? Liší se potřeby zaměstnanců podle toho, mezi jakou generaci patří? Také to a další zajímavosti přiblížil Tomáš Zrubecký v pořadu Byznys kafe. Podívejte se na celý videorozhovor, který moderuje šéfredaktor Deníku Extra Martin Pleva.