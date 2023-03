Václav Staněk má teprve pětadvacet let, ale v českém byznysu už jeho jméno výrazně rezonuje. Před sedmi lety založil ve Zlíně úspěšnou firmu Vasky a vrátil s ní na výsluní poctivou domácí ševcovinu. Teď se navíc chystá zachránit značku Botas. V minulém týdnu spustil kampaň spojenou se slevami na produkty Vasky s tím, že když jich prodá osm tisíc, bude mít prostředky na tuto novou investici. A už po týdnu hlásí: „Hotovo!“

„Takovou vlnu zájmu o záchranu tradiční české značky jsme opravdu nečekali,“ říká Václav Staněk s tím, nyní je ve fázi, kdy přijal cenovou nabídku majitelů Botas a připravují smlouvu. „Do měsíce bychom ji měli podepsat. Současně pracujeme na potenciální první kolekci značky Botas, kterou bychom po podepsání smlouvy rádi představili,” věří v rozšíření své nabídky bot mladý podnikatel.

Pokud se koupě a záchrana značky Botas skutečně podaří, bude to další úspěšný bod Staňkovy byznysové dráhy. To, jakým úskalím dnes musí čelit obuvnická firma kvůli nedostatku ševců, co nabízí jeho další firmy Bagind a Wuders, ale i to, jaké má další ambice a podnikatelské plány, prozradil v novém dílu pořadu Byznys kafe, který moderuje šéfredaktor centrální redakce Deníku Jan Klička.

„Chtěl jsem podnikat zhruba od patnácti let a hledal jsem cestu, jakým směrem se vydat. A rozhodl jsem se dělat boty, protože jsem ze Zlína a ten je spojen se slavnou obuvnickou rodinou Baťů. A také mí rodiče dělali v tomto oboru – vyráběli pracovní boty. Já jsem si to celé ale představoval trochu jinak než oni, chtěl jsem si vše dělat po svém, tak jsem už před maturitou založil firmu Vasky,“ vrací se k začátkům podnikání Václav Staněk.

V rozhovoru pro Byznys kafe dále prozradil, že design většiny bot Vasky navrhuje on sám. Snaží se přitom myslet na to, aby nabídka seděla co nejširšímu počtu zákazníků a aby jim pak tyto boty díky kvalitnímu provedení i klasickému vzhledu vydržely mnoho let. A ačkoliv se mu daří většinu produkce prodávat on-line, otevírá po celé republice i nové kamenné prodejny.

„Ačkoliv mě od toho hodně lidí z byznysu odrazovalo, rozhodli jsme se budovat i kamenné prodejny, protože lidé si chtějí boty vyzkoušet a pořádně prohlédnout. Já jsem za to rád. Nyní se už zhruba třetina našich bot prodá v kamenných prodejnách, které máme v Praze, Brně, Zlíně, Ostravě a v Olomouci. A ještě letos bych chtěl otevřít další tři nebo čtyři pobočky. První z nich bude v Hradci Králové a postupně je chceme doplnit i do dalších krajských měst,“ přibližuje majitel Vasky.

Dvě samostatné značky

Budoucnost všech svých firem vidí ještě v dalším v růstu v rámci České republiky. Vasky a Botas se budou podle něj profilovat dál jako dvě samostatné značky, jen by chtěl u botasek více zapracovat na jejich marketingu, protože o nich nebylo v posledních letech tolik slyšet.

„Určitě se boty značky Botas objeví na webu i v prodejnách Vasky, ale budou mít i svůj e-shop a v budoucnu i svou prodejnu. Chceme určitě zachovat všechny ikonické modely této značky, ale v hlavě už mám i nějaké další vize pro nové kolekce Botas,“ nastiňuje Staněk své nejbližší plány.

A jaké jsou jeho dlouhodobější vize a cíle? Za deset let se vidí v klidném prostředí v domečku se zahrádkou, kde budu se svou rodinou. Dál se prý ale bude snažit aktivně posouvat firmy, kterých je součástí a které ještě vzniknou. „Jestli jsme za loňský rok prodali dvě stě tisíc našich bot a dalších výrobků, tak za dalších deset let by to mohl být desetinásobek toho čísla. Já se v hlavě moc neomezuju a nevnímám moc věcí jako těžkých. Mám stále hodně síly a baví mě to,“ dodává majitel Vasky.

Na celý rozhovor plný zajímavostí o podnikání a dalších plánech Václava Staňka se můžete podívat na videu pořadu Byznys kafe s Deníkem.