Až 150 tisíc lidí bude muset podle odhadů do začátku záři vyměnit staré nevyhovující kotle na tuhá paliva. Jednou z možností, jak přejít k novým ekologickým řešením, je pořízení tepelného čerpadla. Jaké varianty a možnosti tyto čerpadla přinášejí? To prozradil v novém díle podcastu Byznys kafe Vojtěch Formánek, specialista na tepelná čerpadla ze společnosti Master Therm.

Vojtěch Formánek, specialista na tepelná čerpadla ze společnosti Master Therm, byl hostem videopodcastu Byznys kafe. | Video: Deník/Jakub Vítek

„Tepelné čerpadlo je vhodná náhrada starého kotle. A protože od 1. září bude zakázáno provozovat kotle na pevná paliva, které nesplňují minimálně 3. třídu normy ČSN, tak očekáváme, že během jara začne přibývat lidí, kteří tuto výměnu začnou řešit,“ uvedl Vojtěch Formánek.

Pro instalaci takového nového čerpadla je podle něj nutné, aby měl dům kvalitní zateplení, neprofukovala okna a taky aby v něm byla vhodná otopná soustava, jako třeba radiátory. Čerpadlo pak funguje tak, že si vezme „teplo“ z venku, a to i když za okny panuje zima. Pak ho posune přes výměník do kompresorového okruhu čerpadla, které zvedne teplotu výš a následně ho využije na vyhřívání domu.

„Jsou čtyři druhy čerpadel a jejich název je složen ze dvou slov. První slovo označuje zdroj tepla, druhé slovo označuje médium, kam to teplo předáváme. Takže když je čerpadlo vzduch – vzduch, tak se bere teplo z venkovního vzduchu a fouká se do místnosti. Další druhy jsou vzduch – voda, země – voda a voda – voda,“ vysvětlil Formánek s tím, že v Česku se nejčastěji používá čerpadlo typu vzduch – voda, které předává teplo do vody v už zmíněných radiátorech.

Při výběru firmy, která tepelné čerpadlo instaluje, je podle něj dobré dbát na její reference a recenze od předchozích zákazníků či na doporučení od známých. Pozor by si dal na firmy, které vznikly teprve nedávno, protože kvůli zvýšenému zájmu lidí přibyly v poslední době společnosti, které vozí čerpadla z různých zemí a s jejich instalací nemají zkušenosti. Většina renomovaných výrobců čerpadel má totiž na jejich instalaci domluvené své certifikované firmy.

„Návratnost pořízení tepelného čerpadla se samozřejmě liší případ od případu. Je třeba to brát tak, že to není investice na tři nebo pět let, ale že jde o dlouhodobou investici, protože kvalitní čerpadlo vydrží patnáct a více let – to je běžná životnost. U náhrady elektrokotle tak ta návratnost může být kolem pěti až sedmi let a u náhrady za plynový kotel pak kolem osmi až deseti let,“ nastínil ještě návratnost odborník ze společnosti Master Therm, jedné z největších ryze českých firem vyrábějících tepelná čerpadla, která téměř tři čtvrtiny své produkce exportuje do zahraničí.

Jaká je účinnost tepelných čerpadel a fungují i během zimy? Na co si dát při jeho pořízení pozor a kde si můžete ověřit jeho certifikaci? Kolik peněz lze získat na tepelné čerpadlo z programu Nová zelená úsporám? A jak se liší česká poptávka po těchto čerpadlech od té zahraniční? Také to a mnoho dalšího ještě Vojtěch Formánek přiblížil v pořadu Byznys kafe. Podívejte se na celý videorozhovor, který moderuje šéfredaktor centrální redakce Deníku Jan Klička.

Zdroj: Deník/Jakub Vítek