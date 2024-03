On-line nakupování z pohodlí domova má v oblibě stále více Čechů. Jednoduše přes některou z aplikací v mobilu si objednávají jídlo z restaurací a bister, nebo si pořizují potraviny, spotřební zboží, módu či elektroniku. Společnost Wolt se snaží všechny tyto nákupy spojit a svými kurýry doručovat lidem rychle jak obědy, tak třeba i nákup z obchodu či věci z lékárny. Jak se tyto služby vyvíjejí a jaké další novinky na zákazníky čekají? To prozradil František Cmunt, ředitel pro maloobchodní prodej firmy Wolt, který byl hostem dalšího dílu pořadu Byznys kafe.

Hostem videopodcastu Byznys Kafe byl ředitel pro maloobchodní prodej firmy Wolf František Cmunt | Video: Deník/Jakub Vítek

Společnost Wolt vznikla před deseti lety ve Finsku a v současnosti už patří mezí zavedené značky také v Česku. Většina lidí má tuto firmu spojenou především s objednávkami jídla, ale Wolt postupně rozšiřuje nabídku a chce být doslova „obchodním domem v kapse“. Co to přesně znamená?

„Zaměřujeme na propojení našich kurýrů, které znáte z ulic, se zákazníky a prodejci – ať už to jsou restaurace, nebo obchody. Naším cílem je vytvořit obchodní dům v kapse. Začali jsme nejprve s nabídkou z restaurací, ale dál v tom pokračujeme, přidali jsme supermarkety a následovat budou další obchody,“ vysvětluje strategii v úvodu Byznys kafe František Cmunt.

Služby firmy Wolt jsou u nás nyní dostupné v necelé čtyřicítce měst, společnost ale plánuje expanzi i do dalších regionů. Podle Cmunta by měla tato služba postupně pokrýt všechna města nad 10 tisíc obyvatel. Firma si také vyhodnocuje, jaká je v daných městech poptávka a nabídka nebo o co a v jakou denní dobu mají lidé největší zájem. Mezi jednotlivými městy a zvyky tamních obyvatel jsou totiž rozdíly.

„Například v Praze je obědová špička protáhlá – lidé začínají obědvat dříve a končí později. Kdežto v Brně a v dalších i menších městech je čas obědů kratší. Nejčastěji si lidé objednávají z restaurací hamburgery, ty jednoznačně vedou. A dál to jsou jídla, která jsou dlouhodobě oblíbená, takže následují pizzy, Asie, ale i česká kuchyně,“ přibližuje ředitel pro maloobchodní prodej firmy Wolt.

Objevují se i netradiční objednávky

Nejčastěji se jídlo doručuje do kanceláří, ale přicházejí i netradičnější objednávky. Jako když kurýr vezl pětadvacet pizz k autobusu pro fanoušky, kteří odjížděli na fotbalový zápas. V létě pak míří přepravci jídla třeba i do parků, často ale i do hotelových pokojů. Velký trend je i spolupráce přímo se zaměstnavateli, kteří si mohou udělat firemní účet a objednávat přes něj na fakturu obědy svým zaměstnancům.

„Spolupracujeme s e-shopy, protože umíme doručit nákup k zákazníkovi do třiceti minut. Je to díky, tomu, že jsme technologickou firmou, která řeší hladké propojení takzvaného trojúhelníku – prodejce, kurýr, zákazník. Zjednodušeně to funguje tak, že ve chvíli, kdy odešlete objednávku, my dáváme okamžitě vědět prodejci, že jí má připravit a zabalit. Zároveň nejdeme kurýra, který je nejblíž, nebo mu to nejlépe navazuje na jeho trase. A on potom ve chvíli, kdy je ta objednávka připravená, jenom vyzvedává a doručuje,“ říká František Cmunt.

Další rozšiřování možností objednávání z „obchodního domu v kapse“ je zapojení nabídky lékáren. Dále kurýři Woltu začali doručovat také drogerii, krmiva pro domácí mazlíčky, ale třeba i erotické pomůcky a další zboží, které lidé zrovna potřebují. Můžete si nechat dovézt i nákup z Albertu, Penny, Tesca a z dalších obchodních řetězců.

„V současnosti máme zhruba sedm tisíc aktivních kurýrů. Tuto práci může dělat v podstatě kdokoliv, kdo má telefon a nějaký dopravní prostředek, ať už je to elektrická koloběžka, kolo nebo automobil. Kurýry jsou často studenti nebo lidé, kteří mají jiné zaměstnání a chtějí si večer nebo o víkendech přivydělat,“ přibližuje ještě František Cmunt.

Kolik si můžou kurýři Woltu vydělat? Kdy nám budou zásilky doručovat drony a roboti? Jak se můžou obchodníci či restaurace zapojit do služby Wolt? A v čem se tato firma odlišuje od jiných doručovacích společností? Také to a mnohé další zajímavosti přiblížil v pořadu Byznys kafe František Cmunt, ředitel pro maloobchodní prodej firmy Wolt. Podívejte se na celý videorozhovor, který moderuje šéfredaktor centrální redakce Deníku Jan Klička.