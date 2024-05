Občané České republiky mají k Evropské unii nejchladnější vztah ze všech členských zemí. Spokojenost s EU přesáhla podle průzkumu agentury STEM na začátku roku 2024 jen těsně padesát procent. Pozitivně Češi vnímají zejména svobodu cestovat, pracovat a studovat, negativně ji vidí jako příliš direktivního aktéra, který Českou republiku obírá o nezávislost.

Pro vystoupení z Unie je téměř třicet procent obyvatel, daleko nejvíc ze zemí sedmadvacítky. Svědčí o tom i velká anketa čtenářů Deníku. Pouze 35 procent dotázaných v ní by dnes v referendu hlasovalo pro vstup do Unie. Vyšší podpora je u mladých lidí, což ukazují i průzkumy.

Přinášíme první část výsledků naší velké evropské ankety, které se zúčastnilo téměř 6800 čtenářů:

Dnes by byla pro vstup do EU jen třetina čtenářů. Vadí i slabé hájení zájmů ČR

Václav Klaus, který jako premiér v roce 1996 podával přihlášku do EU, v posledních letech patří k jejím největším kritikům. „Dvacet let členství nepovažuji za šťastné období vývoje České republiky,“ řekl tento týden. Na naší účasti v evropském projektu nevidí nic pozitivního.

Naopak současný prezident Petr Pavel je přesvědčeným zastáncem členství. Nedávno se vyslovil i pro rychlé přijetí eura.

Naši budoucnost v Unii nezpochybňuje - s výjimkou SPD, která měla ve volbách 2021 deset procent hlasů - žádná z parlamentních stran.

K čemu je Černá a bílá

Černá a bílá. Speciál věnovaný tématům, která hýbou společností Zdroj: Deník

Říká se nám, že nemáme vidět svět černobíle. Tahle rubrika jako by to popírala. Ale ne, pokud dokážeme vidět zároveň černou i bílou, koukáme barevně.

Názor. Každý máme názor. Máme právo na svobodu názoru. Jenže co to je? „Žid není člověk“ je názor. A je ohavný i trestný. „Cikány do plynu“ je názor, ale také za něj můžete skončit v base. Intuitivně chápeme proč, jenže kde je ta svoboda?

Necháme trestněprávní věci stranou, se shora uvedenými tvrzeními nemá cenu polemizovat. Stejně jako s někým, kdo tvrdí, že očkování proti covidu masově zabíjí, nebo že jsme jím čipováni. Nebo s někým, kdo popírá, že Rusko je agresorem a začalo válku proti Ukrajině a že ta má právo na to, aby získala zpět uloupená území.

Pak jsou pře, které závisí na naší povaze, výchově či znalostech: Jestli je Bůh, nebo ne. Jestli je lepší dovolená u moře, nebo na horách. Jestli je lepší přispět na zvířecí útulek, nebo na bezdomovce, jestli je lepší punk, nebo vídeňská filharmonie, jestli je hezčí čáp, nebo ještěrka. Jestli je déšť hnusný, nebo krásný, jestli je potřeba se vyrovnat s kolonialismem i ve středoevropských podmínkách. Jestli Uber, nebo Bolt, Matuška, či Gott. A tak dále.

A pak jsou spory, kde mají dobré argumenty obě strany. Kdy je zbytečné se hádat. Kdy bychom se měli pochopit navzájem a hledat nejlepší řešení. Třicet let už sleduji a píšu názory, myslím, že se v nich trochu vyznám. V rubrice Černá a bílá shrnuji věcně a logicky argumenty obou stran pře pro vás, čtenáře Deníku.

Prosím, napište nám své názory do diskuze pod článkem, nebo nám pošlete postřehy či příběhy na adresu cernabila@denik.cz. Rádi je zveřejníme.