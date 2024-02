V anketě Deník.cz k tomu, zda zpřísnit držbu zbraní, za tři dny dosud hlasovalo přes deset tisíc lidí. Pouze jeden z deseti tisíc je pro zpřísnění současných podmínek. To příkře kontrastuje s průzkumem STEM pro CNN Prima News. Zde požaduje častější zdravotní prohlídky a povinné psychotesty 80 procent občanů. Dvaasedmdesát procent dotázaných je pro to, aby byl omezen počet zbraní, které může vlastnit civilista.

Čím vysvětlit tento rozpor? Fandové pistolí a pušek jsou mocná lobby, jinak by sotva prosadili právo na obranu střelnou zbraní i do ústavy. Nyní si pravděpodobně dali navzájem vědět a klikají na tlačítko „Ne“. Na tom není nic špatného, anketa není průzkum veřejného mínění, a pokud se chce nějaká skupina domluvit a ovládnout ji, nic jí v tom nezabrání. Výsledek je pak ale zkreslený a je na daném médiu, v tomto případě na nás v Deník.cz, vše čtenářům popsat v kontextu. Pořadatelé Zlatého slavíka a řady televizních hlasovacích soutěží o tom vědí své, jen to neřeknou, aby nekazili prestiž svých pořadů.

Průzkumy veřejného mínění se na rozdíl od anket tážou reprezentativního vzorku obyvatel. Do něj jsou zahrnuty zástupci vzdělanostních, věkových či profesních skupin. Výsledek nemusí být zcela přesný, ale je blízký skutečnosti.

Deník získal unikátní data z registru zbraní:

Osm zbraní jako vrah z fakulty? V Česku mají takový arzenál desítky tisíc lidí

I v mailech zaslaných redakci jednoznačně převažují ty proti zpřísnění: „Dobrý den, náš zákon o zbraních je jeden z nejlepších, ne-li nejlepší na světě. Není třeba ho zpřísňovat. To, co se stalo v Praze, je totální selhání systému, ne zákona o zbraních,“ píše čtenář, který chce být podepsán jako Honza F. Často pisatelé argumentují tím, že zbraní může být cokoli - klacek, nůž, auto… Pistole či puška jsou kusem kovu, zabíjí s nimi zlý člověk. Pro toho dobrého naopak mohou být záchranou. Velký výběr z čtenářských názorů přinese Deník.cz v pátek devátého února.

Argumenty příznivců i odpůrců zpřísnění přineseme už v úterý v dalším díle projektu Černá a bílá Martina Komárka.

