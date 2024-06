Málokterá otázka rozděluje laickou i odbornou veřejnost a politiky tak jako euro. Podle průzkumu agentury Median z letošního ledna jsou dvě třetiny obyvatel České republiky proti jeho přijetí. Konkrétně podnikatelé jsou naopak podle společnosti Deloitte, která se ptala desítek českých firem, většinově pro. K přijetí společné evropské měny opakovaně vyzývá také prezident Petr Pavel, parlamentní politici zase buď váhají, nebo nesouhlasí.

ANKETA: Má Česko do pěti let přijmout euro? 30. května 2024 | Video: Deník/Kateřina Součková

Spor mezi ekonomy vystihují dva názory odborníků, které jsme nedávno otiskli v rubrice Hlasy. Tomáš Prouza vypočítává výhody a viní politiky z alibismu a malosti. O euru píše: „Většina argumentů proti je postavena na emocích. Euro prý vede ke zdražení. To není pravda, v žádné zemi, která zavedla euro, inflace nijak výrazně nevyskočila.“ Naopak Markéta Šichtářová vidí pouze těžkosti a s trochou ironie podotýká: „Bylo by fér zmínit také výhody přijetí. Bohužel mě však žádné nenapadají. Plytkosti typu snížení transakčních nákladů jsou jen plytkosti, nikoliv argumenty.“

Slíbený konec koruny

Euro je společnou měnou Evropské unie, některé státy si však v přístupových jednáních vymohly výjimku, například Dánsko. Jiné se zavázaly připojit, pokud splní kritéria, ale dosud se k tomu neodhodlaly, jako například Česko. Referendum, které se sedmasedmdesáti procenty vyhráli před dvaceti lety příznivci Unie, rozhodlo i o závazku přijmout euro. Kdy to bude, ale záleží na rozhodnutí našich politiků a Evropská komise nemá žádné prostředky, jak to vymoci.

Mýty a fakta o Evropské unii: Znamenalo by přijetí eura zdražení?

Mezi nejčastěji zmiňované výhody zavedení společné měny patří zjednodušené podnikání pro firmy. Pro občany pak snížení nákladů při směně v zahraničí a nezávislost na kolísání kurzu. Eurozóna tvoří jádro Unie a přístup k ní může významně posílit postavení Česka v Evropě. Příznivci poukazují i na to, že sliby se mají plnit.

Odpůrci pak vidí v unijní měně posílení diktátu Bruselu. Země by se musela podřídit Evropské centrální bance. A musela by případně přispívat na záchranu krachujících států podobně, jako když eurozóna pomáhala Řecku. Často se také mluví o tom, že koruna je jedním z posledních symbolů naší státnosti, a proto by měla být zachována i přes náš závazek. Nepřátelé eura poukazují i na to, že při přechodu k němu obchodníci zvednou ceny.



Nahrává se anketa ...