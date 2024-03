Poslanci ODS Pavel Staněk a Jan Bureš nedávno předložili sněmovně návrh, aby zákaz prodeje o některých vybraných svátcích zrušila. Považují to za zásah do svobody podnikání. Už v roce 2016, když byla tato norma schválena, zazněly podobné argumenty. Vládní strany byly tehdy rozpolceny. Zatímco ČSSD a KDU-ČSL hlasovaly pro, ANO bylo proti.

I dnes dává ministr zemědělství Marek Výborný jasně najevo, že lidovci pro poslanecký návrh v žádném případě ruce nezvednou. A to z těch důvodů, že zaměstnanci super a hypermarketů mají mít někdy právo na úplné volno. Argumentují také tím, že lidé, kteří rádi tráví čas v chrámech konzumu, budou mít víc času na rodinu a koníčky.

V současnosti máme třináct státních svátků, přičemž povinně je zavřeno v osmi z nich. Naopak nakoupit můžete kromě zmíněného Velkého pátku 1. května na Svátek práce, 5. a 6. července, tedy na dny Cyrila a Metoděje a upálení mistra Jana Husa, 17. listopadu na Den boje za svobodu a demokracie a do 12 hodin i na Štědrý den. Předkladatelé návrhu poukazují i na nelogičnost tohoto dělení a na to, že lidé se často pletou.

Zatímco v pátek si bez obav lidé mohli nakoupit, v pondělí zůstanou dveře marketů uzavřené:

Regulace prodejní doby se v Evropské unii liší. Zatímco v Německu a Rakousku mají velké prodejny zavřeno nejen o svátcích, ale i o nedělích, v jiných státech se může nakupovat neustále, například i v silně katolické Itálii nebo Irsku (tam je pouze omezen prodej alkoholu na Štědrý den a Velký pátek). Někde, jako v Lucembursku, může být otevřeno každý den, ale o nedělích a svátcích jen do 12 nebo 13 hodin.

