Rusko vede agresivní válku proti Ukrajině přes dva roky. Okupuje značnou část jejího území: poloostrov Krym, východ Doněcké a Luhanské oblasti a pobřeží Azovského moře. Loňskou ofenzívu ukrajinských sil ruská armáda zastavila. Zprávy z bojiště se sice nedají jednoznačně a objektivně potvrdit, ale podle některých zdrojů se zdá, že v poslední době Rusové získávají iniciativu.

Odborníci odhadují, že Rusko přišlo o tři sta až tři sta padesát tisíc mrtvých či těžce zraněných vojáků. Ukrajina zveřejnila, že padlo více než třicet tisíc jejích bojovníků. Její ztráty však budou podle nezávislých zdrojů ve skutečnosti větší.

Už v roce 2022 u nás vznikla iniciativa Mír a spravedlnost. Jejími tvářemi jsou novinář, herec a aktivista Martin Stropnický, vědec Václav Hořejší a bývalý ministr zahraničí Jan Kavan. Ve své výzvě, kterou podepsala řada osobností, požadují, aby vláda přestala podporovat Ukrajinu ve válečném úsilí. Naopak by měla usilovat o vyjednávání a mír. Iniciativa uznává, že Rusko je agresorem, v pokračování války však vidí jen zbytečné maření lidských životů. A nebezpečí, že se konflikt rozšíří na světovou válku.

Kabinet však o změně přístupu neuvažuje. V debatě Deníku premiér Fiala zcela odmítl hlasy volající po příměří. „I proto se aktivně angažujeme v pomoci Ukrajině a pomohli jsme vyjednat pro její obranu pět set tisíc dělostřeleckých granátů,“ poznamenal Fiala v debatě s redaktorkou Deníku Kateřinou Perknerovou.

Podle výzkumu agentury CVVM, který probíhal do jara 2022 do léta 2023, tři čtvrtiny Čechů považují situaci na Ukrajině za hrozbu pro evropskou bezpečnost. „Více než dvě třetiny ji mají za hrozbu pro bezpečnost České republiky a zhruba stejný počet lidí situaci na Ukrajině vidí jako hrozbu pro mír ve světě,“ píše se ve zprávě z výzkumu.

Experti se domnívají, že vývoj konfliktu na Ukrajině v nadcházejících měsících ovlivní tři hlavní faktory:

Téměř polovina občanů (43 %) souhlasí podle též zprávy s kroky vlády na podporu Ukrajiny, mírná většina (54 %) s nimi nesouhlasí. Necelé dvě pětiny (39 %) českých občanů si myslí, že vláda Ukrajinu podporuje přiměřeně, jen malá část dotázaných uvedla, že ji podporuje příliš málo (2 %), a více než polovina (56 %) soudí, že ji podporuje příliš mnoho. Důležitý je i trend: podle průzkumu souhlas s vládou postupem času klesá.

K čemu je Černá a bílá

Černá a bílá. Speciál věnovaný tématům, která hýbou společností Zdroj: Deník

Říká se nám, že nemáme vidět svět černobíle. Tahle rubrika jako by to popírala. Ale ne, pokud dokážeme vidět zároveň černou i bílou, koukáme barevně.

Názor. Každý máme názor. Máme právo na svobodu názoru. Jenže co to je? „Žid není člověk“ je názor. A je ohavný i trestný. „Cikány do plynu“ je názor, ale také za něj můžete skončit v base. Intuitivně chápeme proč, jenže kde je ta svoboda?

Necháme trestněprávní věci stranou, se shora uvedenými tvrzeními nemá cenu polemizovat. Stejně jako s někým, kdo tvrdí, že očkování proti covidu masově zabíjí, nebo že jsme jím čipováni. Nebo s někým, kdo popírá, že Rusko je agresorem a začalo válku proti Ukrajině a že ta má právo na to, aby získala zpět uloupená území.

Pak jsou pře, které závisí na naší povaze, výchově či znalostech: Jestli je Bůh, nebo ne. Jestli je lepší dovolená u moře, nebo na horách. Jestli je lepší přispět na zvířecí útulek, nebo na bezdomovce, jestli je lepší punk, nebo vídeňská filharmonie, jestli je hezčí čáp, nebo ještěrka. Jestli je déšť hnusný, nebo krásný, jestli je potřeba se vyrovnat s kolonialismem i ve středoevropských podmínkách. Jestli Uber, nebo Bolt, Matuška, či Gott. A tak dále.

A pak jsou spory, kde mají dobré argumenty obě strany. Kdy je zbytečné se hádat. Kdy bychom se měli pochopit navzájem a hledat nejlepší řešení. Třicet let už sleduji a píšu názory, myslím, že se v nich trochu vyznám. V rubrice Černá a bílá shrnuji věcně a logicky argumenty obou stran pře pro vás, čtenáře Deníku.

Prosím, napište nám své názory do diskuze pod článkem, nebo nám pošlete postřehy či příběhy na adresu cernabila@denik.cz. Rádi je zveřejníme.