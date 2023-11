Jsme rozděleni. Pořád se hledáme. O mnohá témata se hádáme do krve. Spory jsou užitečné, pokud vedou k řešení. K řešení nevede, když se místo důvodů užívá demagogie. Deník chce hrát vždycky fér a pro vás. Proto na této straně přinášíme shrnutí argumentů obou stran sporů, které nenechávají nikoho lhostejným. Hledáme nezaujatě, na základě poctivé analýzy. Prosím, vyberte si. Budeme rádi, když nám své důvody napíšete na e‑mailovou adresu nazory@denik.cz.

Gaza čelí izraelskému bombardování od chvíle, kdy teroristé z palestinského hnutí Hamás na židovský stát zaútočili | Foto: Profimedia

Svět je rozdělen. Jedni podporují Izrael a jeho odplatu za patrně nejohavnější teroristický čin od druhé světové války. Jiní poukazují na utrpení palestinských civilistů a vyzývají k příměří.

Hamás musí být zničen

ANO: Řádění teroristů v izraelských městech a vesnicích nelze nazvat zvířecím, bestiálním nebo barbarským. Ta slova zdaleka nevyjadřují šílenou krutost zabijáků. Hamás mluví o opakování podobných nájezdů. Jde nejen o základní spravedlnost, nýbrž i o bezpečnost a přežití Izraele jako státu a národa. Američané se taky nerozpakovali zničit Al-Káidu, když na ně zaútočila.

NE: Představa, že by původci vražd byli chyceni a postaveni před řádný soud, je v blízkovýchodních podmínkách bláhová. Izrael má právo teroristy popravit. Jenže Hamás, to nejsou jen tito zločinci, je to řádně zvolená vláda v Gaze. Ta se v mezích možností snažila o blahobyt občanů zužované Gazy. Do bídy ji uvrhl Izrael.

Pokud nebude odplata tvrdá, Izrael časem zanikne

ANO: Zničení Izraele je už od roku 1948 snem militantních muslimských států. Tam teď oslavují teror jako vítězství nad „satanem“. Židovský stát ztratil pověst neporazitelnosti, a to podnítí teroristické organizace i vlády států, jako je Írán, k dalším útokům. Jen naprosté vítězství nad Hamásem je šancí pro bezpečnost Izraele. A také jedinou útěchou lidí, kteří trpí zármutkem ze ztráty nejbližších.

NE: Násilí plodí jen další násilí. Izraelskou nemilosrdnou odvetu odsuzují nejen muslimové, ale například mnozí evropští politici. Jeruzalém musí uznat, že teror je odpovědí na to, jak se dlouhodobě chová ke Gaze, kterou obehnal zdí. Jedině příměří a vyjednávání mohou snad vést ke spravedlivému řešení, i když je to nesmírně těžké.

Pro ochranu civilistů bylo uděláno vše, co šlo

ANO: Izraelská armáda už dříve vždy varovala obyvatele civilních domů, když útočila na stanoviště teroristů. Teď opakovaně vyzývala obyvatele severních částí Gazy, aby odešli na jih. Rozvědka má vynikající informace o tom, kde se skrývají hamásovci a vojáci mají velmi přesné zbraně, takže umějí zacílit. Bohužel zemřou i nevinní lidé, jako v každé válce. Pro ochranu civilistů však dělá Izrael všechno možné.

NE: Televizní záběry denně ukazují rozbořené paneláky. Shořela celá nemocnice (i když se vší pravděpodobností ne vinou Izraele). Obyvatelé Gazy nemají vodu ani elektřinu, humanitární pomoc přichází po kapkách, trpí děti a staří lidé. Své domovy nemohli opustit všichni. Když jsou zasaženy teroristické podzemní chodby, hroutí se budovy okolo. Hamás počet obětí nadsazuje, to však neznamená, že nezahynuly a nezahynou stovky nevinných.

Palestinci si mohou za svou bídu sami

ANO: Když byl vyhlášen v roce 1948 podle rozhodnutí OSN stát Izrael, Palestinci se na něj s podporou armád arabských států vrhli. Zhatilo to možnost, aby měli vlastní stát. Na Izrael útočili i v dalších dvou válkách. Ten na to odpověděl a palestinská území částečně zabral. Přesto byla dohoda o státu Palestina už na stole, ale zase to byli předáci Palestinců, kdo od toho stolu odešli. Teroristické výpady pořádá Hamás už dlouhá léta.