ANO Podnikatelé před zavedením EET v roce 2016 běžně krátili daně. Například v roce 2014 odvedli živnostníci do státního rozpočtu podle oficiálních odhadů 600 milionů korun. Přitom jich bylo u nás registrováno téměř milion! Ve srovnání s tím, kolik zaplatili zaměstnanci to bylo nespravedlivé. Po zavedení elektronické evidence nejprve pro ubytování a pohostinství, později i pro obchody nebyl žádný poctivý živnostník poškozen, daňové příjmy vzrostly téměř o pět miliard.

NE Oficiální odhad pro rok 2014 tehdy kritizoval dnešní ministr průmyslu a obchodu Havlíček. Podle jeho výpočtů odvedly osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) přes čtyři miliardy. Odpůrci EET považují současný přínos pro rozpočet za nadhodnocený. Rozhodně nevyváží další obtěžování a šikanu živnostníků. Ti si musí koupit drahé zařízení. Obávají se toho, že údaje z registračních pokladen mohou být zneužity. Někteří, zejména vesničtí hostinští, kvůli evidenci zbankrotovali.

Rozšíření evidence přinese rozpočtu peníze

ANO Ministerstvo financí odhaduje, že pokud bude evidence tržeb platit pro všechny, přinese to do rozpočtu osmnáct miliard korun. V době, kdy ekonomika zpomaluje a vláda musí šetřit, je to poměrně velká suma. Pokud budou muset řádně platit daně všichni, jak je běžné v civilizovaných zemích, narovná se tržní prostředí. Zmizí nekalá konkurenční výhoda některých podnikatelů. Férová soutěž povede k vyššímu

výkonu.

NE Vládní odhady jsou doslova vycucané z prstu. Ale i kdyby platily, co je pár miliard navíc proti únikům do daňových rájů? Velcí podnikatelé si vždycky najdou způsob, jak stát okrást. Ten se musí vozit po těch malých, kteří jsou už dnes přetíženi kontrolami a papírováním. Andrej Babiš od vstupu do politiky sliboval, že zamezí velkým daňovým únikům, což se mu nepodařilo. Zbyla mu jen EET, kterou tvrdohlavě prosazuje, aby neztratil zbytek prestiže.

Všichni by měli mít stejné povinnosti

ANO Vystavit účtenku budou muset napříště nejen v restauracích, v hotelech a obchodech, nýbrž například i u řemeslníka či u zubaře. Evidence se tak bude vztahovat na všechny podnikatele. Nejde o žádné další šikanování, ale o dovršení projektu. Jeho smyslem bylo vytvořit v podnikání spravedlivé prostředí, chránit zákazníka a vybrat více na daních.

NE Už teď si našli podnikatelé cesty, jak EET obejít. Jak bude moci vyžadovat zákazník účtenku u zubaře? Má riskovat trhání zubů bez umrtvení? Ani spřátelení řemeslníci nebudou muset nic vystavovat. Skutečně spravedlivé by bylo evidenci tržeb přece zrušit pro všechny. Cena je přeci dohoda mezi poskytovatelem služby a zákazníkem. Pokud má stát podezření, že je někdo nepoctivý, ať ho ztrestá, a neobtěžuje poctivé.

Spolu s rozšířením se zlevní služby

ANO Vláda počítá s vyššími příjmy, proto snižuje zároveň daň z přidané hodnoty (DPH) u řady výrobků či služeb. Snížení se týká například čištění či oprav oděvů nebo kadeřníků. Dále se sníží odvody v případě nealkoholických nápojů. Pro občany by se mělo zlevnit i vodné i stočné. Ministerstvo financí slibuje, že ohlídá, aby snížení DPH zde bylo promítnuto do konečných cen.

NE Snižování DPH nemá se zaváděním další zátěže nic společného. Je to průhledný politický trik. Ministryně Schillerová používá už omšelou politiku „cukru a biče“. Představa, že stát může tlačit na poskytovatele služeb, aby snížili ceny, je naprosto absurdní. Navíc vzniká další nespravedlnost. Proč mají mít nižší DPH jedni podnikatelé a druzí ne?