ANO Loni přijelo na Šumavu na dva a půl milionu turistů. Na nejžádanějších místech se nedá zaparkovat ani ubytovat. Ještě horší je to v Krkonoších. Chcete-li vyjet na Sněžku, vystojíte minimálně dvouhodinovou frontu. Na vrcholku je tlačenice jako v centru velkého města. Turisté odhazují odpadky a nedopalky, nedávno vystavěli z kamenů ornament. Vzácná příroda náporem trpí.

NE Pár korun navíc návštěvníky neodradí. Nový poplatek vyvolá kritiku a nevůli. Problém však nevězí v jen v penězích. Nejnavštěvovanější národní parky mají špatné řízení. Pokud by totiž fungovalo, dokázalo by turisty takříkajíc „rozprostřít“. Šumava i Krkonoše mají desítky kouzelných míst. Ta neokoukaná mohou být přitažlivější než ta nejznámější. Jde jen o to, ukázat je lidem a dovést je tam.

Funguje to v zahraničí. V Americe i v Polsku



ANO Ve Spojených státech nikoho nenapadne zpochybňovat to, že nejkrásnější a jedinečná příroda je za peníze. Platí to i v sousedním Polsku. Návštěvníci Krkonošského parku tam nově zaplatí šest zlotých, tedy okolo třiceti korun. Je to jednoznačně spravedlivé. Všechno, co je vzácné, má nějakou cenu. O přírodě v národních parcích to platí víc než stoprocentně.

NE Debata o tom, že by se v národních parcích mělo i u nás platit se táhne už od roku 2005, tedy od doby, kdy bylo turistů daleko méně. Už tehdy se ovšem argumentovalo přílišnou zátěží pro nejnavštěvovanější místa parků. Už tehdy vznikaly plány na treky do divočiny vedené průvodci, za něž se bude platit. Ze všeho vždy sešlo pro nejednotnost názorů a neschopnost najít řešení pro všechny.

Lístek jen do nejcennějších částí



ANO Poplatky nemusí být plošné. Smyslem takového opatření je uchránit hlavně nejvzácnější části národních parků. Ty trpí přívalem nájezdníků. Může se stát, že příroda tam bude zničena nevratně. Na Šumavě uvažují místní starostové například o cestě na Březník a některých dalších. Vedení parku přemýšlí i nad tím, že otevře okruhy, kam by byl možný vstup jen s průvodcem za poplatek.

NE Částečné zpoplatnění nic neřeší. Kdo určí, kam se smí a kam se nesmí? Pokud jsou některé části národního parku „bezcenné“, proč jsou vůbec jeho součástí? A proč by ty, které jsou „vzácné“, měly být přístupnější jen pro bohaté? Jistě, jde jen o „pár korun“. Kolik ale je v zemi lidí, kteří si nemohou výdaje navíc dovolit? Mají proto menší právo vidět nejkrásnější místa své země?

Pomůže to rozvoji parků

ANO Parky potřebují další příjmy. Nejen na úklid po neukázněných návštěvnících. Turisté právem požadují lepší zázemí. Chtějí i atrakce, které spojí zábavu s poznáním. Peníze navíc pomohou i při běžné údržbě turistických tras v létě a při úpravě běžkařských tratí v zimě. Nejsou to náklady pro nic za nic, všechny se turistům tak či onak vrátí.

NE Pár drobných navíc národní parky „nevytrhne“. Už takto utrácejí turisté za ubytování a za služby dost. Ti, kteří se o nejvzácnější přírodu starají, nepotřebují peníze, spíš víc nápadů, jak je pro návštěvníky vylepšit. A také by se měli být schopni dohodnout s místními obcemi, což je zvlášť na Šumavě problém. Diskuse o poplatku tak jen zastírá vážnější problémy.