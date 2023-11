Jsme rozděleni. Pořád se hledáme. O mnohá témata se hádáme do krve. Spory jsou užitečné, pokud vedou k řešení. K řešení nevede, když se místo důvodů užívá demagogie. Deník chce hrát vždycky fér a pro vás. Proto na této straně přinášíme shrnutí argumentů obou stran sporů, které nenechávají nikoho lhostejným. Hledáme nezaujatě, na základě poctivé analýzy. Prosím, vyberte si. Budeme rádi, když nám své důvody napíšete na e‑mailovou adresu nazory@denik.cz.

Musí všichni obchodníci přijímat platební karty? Nebo naopak máme dát právo na hotové peníze do ústavy? Rozděleni jsou obchodníci i zákazníci, celá veřejnost. Podívejme se na hlavní argumenty obou stran.

Zákazníci a karty

Jsou moderní a pohodlné

ANO Kartu mám všude s sebou. I kdybych nakrásně zapomněl hotovost, mám ji v telefonu nebo chytrých hodinkách. Při placení nemusím počítat peníze. Nezdržuji zákazníky ve frontách. Mohu používat automatické pokladny. Přesně vím, kolik utrácím, neboť se v bankovní aplikaci mohu kdykoli podívat na stav konta. I kdybych nakrásně toužil po hotovosti, vyberu z bankomatu. V civilizovaných zemích jsou na každém rohu.

NE Karta se může hodit, ale může být k ničemu. Řada provozoven je nepřijímá, vždycky je tedy lepší mít po ruce hotovost. Bezhotovostní styk svádí k nadměrnému utrácení. Jako bych měl najednou všechny peníze světa. To mluvím o kartách debetních. Ty kreditní jsou past na peníze a řadu lidí dostaly do exekuce. Není nad to obrátit v prstech bankovky či mince.

Jsou bezpečné

ANO Vše důležité, snad krom jídla, má dnes elektronickou podobu. Banky se proti hackerským útokům umějí skvěle bránit. Pokud je člověk trochu opatrný a používá zdravý rozum, nemůže ho nikdo okrást. Svět je drsný a důvěřivost se nevyplácí. To se ale týká i hotových peněz, které vám sebere obyčejný kapsář, nebo bankovního konta, když z vás podvodníci vylákají údaje k němu.

NE Když ztratíte kartu, můžete přijít o všechno, kapsář vám vezme jen určitý obnos. Metody hackerů jsou čím dál tím dokonalejší a banky jsou o krok pozadu. Ztráty záplatují z vlastního, aby nepřišly o důvěryhodnost. Umělá inteligence se vyvíjí hrozivou rychlostí. Podvodníci a zloději brzy budou na platební karty útočit úspěšněji a úspěšněji.

Dávají mi svobodu

ANO Prakticky po celém světě jsem pánem svých peněz. Nemusím chodit do směnáren, nemusím si rozměňovat. Přibývá hotelů a restaurací, kde se dá platit pouze elektronicky. Jediným omezením jsou pro mě čeští obchodníci, kteří ze sobeckých důvodů karty nepřijímají.

NE Nikdo mě nemůže nutit, abych platil tak, jak nechci. Svět směřuje k tomu, že mi jednou kartu vnutí. Banka a nejen banka má přehled o každém mém kroku. Informace, co kupuji, se dostanou ke každému. Jsem zavalen útokem otravných reklam. Nemluvě o tom, že většině peněžních ústavů musím za kartu platit. Chci, aby právo na hotovost proto bylo v naší ústavě.

Obchodníci a karty

Mám větší obrat, jsem moderní

ANO Většina zákazníků chce platit bezhotovostně, nebo mít možnost si vybrat. Proto půjdou ke mně a ne ke konkurenci, která karty nebere. Pokud mám obchod, mohu si pořídit automatické pokladny, které mi ušetří. Ale i pokud provozuji restauraci nebo hotel, mám díky kartám větší přehled o svém podnikání.

NE Řada zákazníků má ke kartám odpor, půjdou tedy nakupovat, nebo se nechat obsloužit ke mně. Účetnictví je sice možná o něco složitější, ale za to přesnější a mám je pod kontrolou. Pro obří podniky není jiné cesty než bezhotovostní, ale pokud chci zůstat nezávislý a sám rozhodovat o svém podnikání, je hotovost výhodnější a ještě se mi do toho neplete banka.

Poplatky jsou logické a nevelké

ANO Banka si za bezhotovostní placení něco strhává, ale to je logické, jde přeci o službu. Není pravda, že vše probíhá automaticky. Něco si zaslouží vydavatelé karet, kteří provozují obrovskou síť, něco bankovní ústav, kterou operace také stojí úsilí. A logické je i to, že si o další poplatek řekne provozovatel terminálu. Chci od svých zákazníků, aby mi platili, tak chápu, že to chtějí tito dodavatelé po mně.

NE To, co si banky účtují, je naprosto nekřesťanské, několikrát to převyšuje skutečnou cenu jejich služeb. Využívají svého dominantního postavení na trhu a obírají mě o procenta z mé zasloužené tržby. To nechci jako svobodný člověk snášet. V současné konkurenci je každá koruna navíc dobrá. Zvlášť, když mám menší nebo přímo malý podnik, může být „loupež“, kterou na mě páchá banka, osudná.

Jsou férovější

ANO I když byla zrušena elektronická evidence tržeb, je férovější, když mám průhledné účetnictví i pro stát. Platby v hotovosti je poměrně snadné nepřiznat a neplatit z nich daně. Kolik řemeslníků si řekne o nižší cenu, když po nich nechceme účtenku a dáme jim peníze na ruku! To jim pak dává nespravedlivou výhodu v hospodářské soutěži. Chápu, ale nechci být nepoctivý.

NE Stát podezřívá každého podnikatele a živnostníka, jen ne ty největší. Já potřebuji hotovost třeba proto, že ji někteří dodavatelé chtějí. Také pro to, abych mohl jednoduše vyplácet sezonní brigádníky. Nebo proto, aby mohli mí lidé dostávat spropitné. Stát už mě dusí dost, nemusí do všeho vidět. Má mi prostě věřit.

