Zhruba dvě třetiny čtenářů Deníku jsou přesvědčeny, že za týrání zvířat by nikdy neměl padnout přísnější trest než za znásilnění. V anketě se dosud sešlo XY hlasů. Zajímavé je, že hlasování o jednotlivých argumentech dopadlo opačně, byť ne s takovým rozdílem. Většina čtenářů si například myslí, že zvíře je stejně důležitá bytost jako člověk a stejně cítí. A souhlasí i s tím, že člověk se může bránit a vzpamatovat, zatímco zvíře nikoliv.

Podobné je to s dopisy redakci a reakcemi na sociálních sítích. Hlasy, které odsuzují týrání zvířat, jsou přibližně stejně početné jako ty, které jednoznačně považují znásilnění za mnohem závažnější zločin. „Nechápu, že za znásilnění může být podmínka. To je natolik odporný zločin, že tresty by měly začínat hodně lety natvrdo, a pokud oběť utrpí nezvratný následek, který jí znemožní běžný život, tak klidně doživotí,“ píše se na sociálních sítích.

Jiný ohlas ale tvrdí: „Týrání zvířat je třeba trestat vysokou trestní sazbou. Kdo ubližuje zvířeti, je u mne zrůda a s tou je třeba zatočit.“

Někteří pisatelé se domnívají, že otázka nebyla položena správně: „Správný je názor, že nelze srovnávat. Každý z těchto činů má svá pravidla při posuzování závažnosti. Proto je na soudu, aby spravedlivě rozhodl,“ myslí si Jiří Spíšek. Pavel z Plzně vidí věci z poněkud jiného úhlu. Jako správce pečovatelského domu upozorňuje na to, že lidé s lidmi jednají někdy hůře než se zvířaty. Někteří na své staré rodiče kašlou.

Otázka Deníku, která je součástí projektu Černá a bílá, vznikla na základě dvou případů, které vyvolaly bouřlivou veřejnou diskusi. Lesní dělník, který opakovaně několik let znásilňoval nevlastní dceru, odešel od brněnského odvolacího soudu s podmínkou. Zato majiteli, který nechal v Uherském Hradišti živořit svého psa Bladea, hrozí až šest let za mřížemi.

Pavel, Plzeň: S lidmi bývá zacházeno hůř než se zvířaty Mám rád zvířata a vyrůstal jsem na venkově mezi kravičkami, prasátkem, holuby, husami a slepicemi. Babička měla i několik koček a psa. Nikdy jsem nezažil, že by jim nějak s dědou ubližovali. Bohužel, dnes je móda, že jsou mnohdy zvířata opečovávána víc než lidé. Mnozí se pohoršují nad jednáním se zvířaty, ale zapomínají, že máme mnoho občanů, kteří jsou nemohoucí, nemají prostředky, kašlou na ně vlastní příbuzní a i vlastní děti. Protože jsem měl pod svojí správou kromě 200 bytů i pečovatelský dům, tak mohu říci, že k mnohým důchodcům přijely jejich děti, případně vnoučata, jednou za měsíc, vždy když brali staří důchod. Jinak někteří neprojevovali žádný zájem. Na straně druhé se u nás množí útulky pro zvířata logaritmickou řadou. Jestliže jsou někde v útulku zvířata několik let, tak pokud si je někdo nevezme, měla by být podle mého názoru utracena. Na útulky se vynakládají obrovské prostředky, které by měly být především pro potřebné lidi. Je smutné, že se musí lidé skládat na různé operace, léčení a léky.

Petr Burian: Znásilnění je horší

Trestat týrání zvířete - rozhodně. Větší tresty ale za znásilnění.

Příspěvek 167720: Je to nesrovnatelné Nemá smysl porovnávat nesrovnatelné činy. Takže odpověď: Je třeba trestat obojí a tak přísně, aby trest odrazoval všechny šmejdy, kteří na to jen pomyslí.

Jaroslav Kotlaba: Vtip o ženě a úhoři

Ve zprávách kdysi bylo, že nějaký rybář seřezal manželku uloveným úhořem. Byl potrestaný pro špatné zacházení s úhořem.

Jiří Spíšek: Každý z činů je posuzován jinak co do závažnosti Správný je názor, že nelze srovnávat. Každý z těchto činů má svá pravidla při posuzování závažnosti. Proto je na soudu, aby spravedlivě rozhodl. Znásilněný subjekt dokáže říci alespoň to NE, které je prý rozhodující. To ten pes v mnoha případech nedokáže. Někdy kousne, ale stejně se brání i znásilňovaný.

Příspěvek 68220: Trestat i křivé obvinění

Ne že by přísněji trestat nebylo dobré. Ale když se řekne A, musí se říci i ono B. Ergo bylo by jistě špatné, kdyby prostě žena zalhala a vykřičela si trest pro chlapa a odškodnění půl melounu. A zase je to na soudech, jak to skončí. Ergo je třeba také onen Damoklův meč. Za špatný rozsudek řádný trest soudu či soudci a za ono vylhání stejný trest jako odsouzený. A ne jak se mnohdy děje pouze omluvu.



Nechápu, že za znásilnění může být podmínka. To je natolik odporný zločin, že tresty by měly začínat hodně lety natvrdo, a pokud oběť utrpí nezvratný následek, který jí znemožní běžný život, tak klidně doživotí. A týrání zvířat by se mělo hodnotit podobně jako znásilnění bez závažných trvalých následků.

Je třeba najít hranici, co je ještě normální a co už je za hranou!

Já třeba beru jako způsob týrání, když je pes zneužíván k terorizování okolí!

Když pes desítky minut nebo celé hodiny štěká a vyje, zřejmě tím dává najevo nějaký problém a musí ho to fyzicky i psychicky vyčerpávat!

Týrání zvířat je třeba trestat vysokou trestní sazbou. Kdo ubližuje zvířeti, je u mne zrůda a s tou je třeba zatočit.

Pejsek neumí říci NE, to může jen žena.