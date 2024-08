Deprese už je mezi dětmi a teenagery jakousi epidemií. Hroutí se, není dost psychologů, kteří by jim pomohli . Podle řad studií k tomu přispívají i mobily. Neustálý příval negativních zpráv a krutých her způsobuje úzkosti. Samo neustálé používání přístroje vede k těkání a neuróze.

Duševní poruchy mají jiné příčiny. Covidová epidemie , válka, úzkost z klimatických změn, to ničí i dospělé lidi. Navíc je moderní společnost citlivější. Co by se dřív léčilo pohlavkem, je dnes považováno za nemoc. Samozřejmě je to správnější než lepanec, ale vysvětluje to zčásti nárůst toho, čemu dnes říkáme duševní poruchy.