ANO Velká část hospodářství nefungovala více než dva měsíce. Prakticky bez jakýchkoli příjmů byly restaurace, hotely či lázně. Provoz výrazně omezily i automobilky, tím pádem i dodavatelé dílů a mnozí další. Podnikatelé i zaměstnanci potřebují fi nanční pomoc nejen na to, aby přežili, ale aby začali znovu. Dosavadní příspěvek k tomu nepostačuje, vláda musí najít další způsoby.

NE Státní pomoc byla důležitá v době nejhlubší krize. Osvědčil se zejména program „pětadvacítka“ pro živnostníky či „kurzarbeit“. Následná úvěrová pomoc „COVID“ už z velké části selhala. Stát totiž umí pomáhat jen jednoduše, složitější formy zatěžuje byrokracie. Nemá smysl se zadlužovat kvůli něčemu, co nepřináší výsledek. Je lepší, když se fi rmy postaví na nohy samy.

Investice nastartují rychle růst

ANO Vláda se hodlá z krize „proinvestovat“. Velké státní zakázky přímo přispějí značnému počtu podniků a pomohou znovu rozběhnout hospodářství. Více než sto miliard korun plánuje vláda utratit za takzvané „liniové stavby“, tedy za výstavbu silnic, dálnic a železnic, které země tak jako tak potřebuje. Vznikl příslušný zákon, který výrazně zkrátí povolování takových staveb.

NE Vláda se snaží investovat do infrastruktury od svého jmenování. Pokoušel se o to už i minulý kabinet. Výsledky či spíše nevýsledky zná každý. Stavby jsou u nás pomalé a drahé. Nový zákon nic nevyřeší. Vláda se snaží stavební legislativu vylepšovat už po několikáté, výsledkem je však vždy spíše zhoršení. Veškeré snahy spolehlivě zabrzdí skupinové zájmy a neschopná státní správa.

Propad příjmů se jinak zalátat nedá

ANO Původní státní rozpočet počítal s dvouprocentním růstem ekonomiky. Ta se po útoku koronaviru pravděpodobně propadne o plných osm procent. Stát nemá téměř žádné jiné prostředky než ty, které vybere na daních. Firmám ovšem prudce klesnou zisky a přibude nezaměstnaných. Odvody se tedy skokově, proti původním předpokladům, sníží. Aby stát mohl vyplácet důchody a dávky, musí si půjčit.

NE Příjmy státu se samozřejmě sníží, ale s tím už počítal původně navržený deficit ve výši tři sta miliard korun. Další navyšování není nutné. Navíc je nebezpečné, protože výrazně zvyšuje státní dluh. Vláda by měla daleko razantněji hledat úspory ve zbytečných výdajích na aparát. Škrtat v investicích nikoli, ale šetřit na platech úředníků a politiků.

Schodek může být ještě vyšší

ANO Škody způsobené pandemií ještě nejsou zdaleka sečteny. Je potřeba se připravit na případné další zvýšení schodku. Není to žádná tragédie. Před krizí byla česká ekonomika mimořádně zdravá. Země patří k těm nejméně zadluženým v celé Evropské unii. Může si klidně půjčit několik set miliard navíc, aniž by se to projevilo na stabilitě hospodářství.

NE Současný odhad hospodářských škod představuje maximum. Horší už to nebude, život se vrátil do normálního stavu. Čeká nás ovšem nejistá budoucnost. Ekonomičtí odborníci předpokládají, že následujících několik let se nebude světové hospodářství vyvíjet nejlépe. Země by se tedy neměla zadlužovat