Předesílám, že nejsem volič Andreje Babiše ani hnutí ANO. Na Vaši otázku: „Má Andrej Babiš odstoupit?“ však říkám NE!!! Premiér Babiš byl zvolen v řádných volbách a vše, co je mu kladeno za vinu, bylo o něm dávno známo. I pro politiky však musí platit presumpce neviny. Pokud by měl odstoupit, tak jedině na základě řádně vypsaného referenda, což je ovšem problém, protože proti takovému referendu brojí zejména opoziční strany, které jinak mají plná ústa demokracie. V žádném případě by neměl odstupovat na základě zmanipulovaných demonstrací. K.K.

Vinen ve všech bodech

Andrej Babiš by měl určitě odstoupit. Ano, obvinění je příliš velká zátěž. Ano, je ve střetu zájmu. Ano, spolupracovník StB by neměl být ve vládě. A ano, vládne špatně. M.B.

Měli by jít makat

Premiér Babiš by neměl odstoupit. Vládne velmi dobře, ale protože šlápl na patu rádoby demokratickým stranám a jim se to nelíbí, tak na něj vymýšlí všechno možné a dehonestují jeho osobu. A Milion chvilek nic nepředvedly, jsou to nedostudovaní žáčci, kteří se nudí a nemají co dělat. Asi jsou na sociálce. Poslala bych je makat, aby věděli, jak se vydělávají peníze. V.H.

Neudával

Je pravda, že každý má právo dle svých úvah vyjádřit svůj názor k tomuto člověku. Co je ale pro mě dost zarážející, že lidé, kteří se staví vůči Babišovi, argumentují se skutečnostmi, které jsou nepravdivé viz „předběžné audity“ s dokazováním neoprávněných dotací pro Babiše. „Podezření“ ovládání svěřeneckého fondu. Od roku 2013, kdy vstoupil do politiky, nepracuje pro svou zemi. Je zde obvinění na napojení StB coby agent, který udával lidi. V tomto případě je absurdita v rozhodnutí soudu, když byl 2x osvobozen a v následném odvolání proti rozsudku byl opětovně obviněn coby agent. I tato kauza se dosud řeší… K tomu lze jen dodat jednu zásadní skutečnost. Každý zaměstnanec PZO (Podnik zahr. obchodu) byl z důvodu ochrany čs. ekonomiky prověřován StB. S ohledem na tuto skutečnost byl AB využíván jako důvěrník bez jeho vědomí. Pro čárkový systém příslušníků StB získávat agenty nebyl problém vystavit falešný „Vázací list“ agenta… K.P.

Udělal hodně pro lidi

K Babišově odchodu rezignaci říkám, tak jako množství lidí z okolí, jednoznačné NE! Babiš není politik, ale velmi schopný manažer, který vede stát, kde vylepšuje finanční podmínky většině občanů, a za to mu patří dík. Nemusel by se dohadovat s opozicí a mohl by si doslova úžívat klidu kdekoliv na světě, ale on tu pracuje pro lidi. Až se ho podaří vyštvat, začnou opoziční krkavci rvát tento stát a zažijeme krizi. To, co pan Babiš pro tento stát udělal, nedokáže z jeho oponentů nikdo a nesahají mu ani ke kotníkům. M.K.