Totalitní režim povolil lidem (až na papaláše) cestovat jen do několika socialistických zemí. Naopak Unie v schengenském prostoru zrušila hranice. Člověk může jet k moři do Španělska, aniž by ho někdo stavěl. Nejde jen o svobodu jednotlivce. České firmy mohou vyvážet a dovážet zboží, neplatí žádná cla a poplatky.