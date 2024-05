Plných 64 procent čtenářů, kteří hlasovali v anketě Deníku, si přeje, aby Česká republika vystoupila z Evropské unie. Účast byla mimořádně vysoká, svůj hlas dalo přes 17 tisíc čtenářů.

Budova Evropské unie v Bruselu. | Foto: Deník/Přemysl Spěvák

I v redakční poště a diskuzi pod článkem značně převažovaly názory kritické vůči Unii. „Skupina samozvanců ve vedení EU si uzurpuje moc, která jí nenáleží. EU by měli řídit premiéři, případně prezidenti jednotlivých států a ne tato samozvaná vláda. Tito uzurpátoři poslouchají bohaté koncerny, banky a samozřejmě i přání kamarádů z USA,“ uvedl například čtenář, který se podepsal jako Zdeněk.

Podobný názor má Jan Krátký. „Seděli jsme na Novotného lávce nad Vltavou a oslavovali přijetí České republiky do Evropy. Dnes, po 20. letech, bych si nejraději usekl ruku, kterou jsem vhodil lístek do urny. EU tehdy a dnes? Pamatuji RVHP, to byla proti EU demokratická instituce!“ zhodnotil.

Pravdy a lži o Evropské unii: Jak to bylo se zákazem olova ve střelivu

Někteří pisatelé sice vidí na Unii chyby, ale dávají přednost tomu, aby v ní republika vytrvala: „Nikdo nemůže být sám. země, která je velká tak, že ve světě jsou dokonce i větší města, nemůže být sama, byla by nakonec kořistí kdo ví koho, hlavně třeba Ruska. Pokud se někomu Rusko líbí, ať se tam odstěhuje, na Sibiři je rozhodně místa dost. Ve vlastní rodině se vám taky často něco nelíbí, ale je vaše. Tak to je s Evropskou unii taky,“ vzkázala svůj názor Heidi Ochozková.

Podle průzkumů veřejného mínění, které jsou na rozdíl od ankety prováděny podle vědecké metody, podporuje Unii o něco více než polovina občanů. Ze všech členských států jsou Češi vůči ní i tak nejkritičtější. A to i přesto, že od prvního května 2004, kdy jsme do EU vstoupili, přesáhly čisté příjmy z Unie bilion korun.

Zdroj: Deník/Kateřina Součková

Z redakční pošty a webu

(texty jsou redakčně jazykově upraveny)

Heidi Ochozková: V Evropě jsme doma Nikdo nemůže být sám. Země, která je velká tak, že ve světě jsou dokonce i větší města, nemůže být sama, byla by nakonec kořistí kdo ví koho, hlavně třeba Ruska. Pokud se někomu Rusko líbí, ať se tam odstěhuje, na Sibiři je rozhodně místa dost. Ve vlastní rodině se vám taky často něco nelíbí, ale je vaše. Tak to je s Evropskou unii taky. Jsme její součástí a já osobně doufám, že ještě dlouho.

Zdeněk, 80 let: Evropská unie směřuje ke krachu

Byl jsem se ženou jeden z těch, kteří jeli do Prahy při „korunovaci“ Václava Havla. Dnes za to tvrdě pykáme. To, v co se tato zpackaná revoluce zvrhla, to je horor… Stejně tak jsme hlasovali pro vstup do EU. I tady se původní ideje zvrhly a skupina samozvanců ve vedení EU si uzurpuje moc, která jí nenáleží. EU by měli řídit premiéři, případně prezidenti jednotlivých států a ne tato samozvaná vláda. Tito uzurpátoři poslouchají bohaté koncerny, banky a samozřejmě i přání „kamarádů z USA“. Protože ničemu nerozumí, nebo provádějí to, co je jim nadiktováno, vedou celou Evropu k totálnímu krachu. Dnes, kdyby se hlasovalo znova, bychom nikdy nehlasovali pro vstup.

Martin Belák: Proč podporujeme Ukrajinu? Už jsme tam, nedá se nic dělat. Jen si naše vláda a pan premiér nemohou z lidí dělat srandu. Proč jsme stát který podporuje Ukrajinu? Proč to nedělají větší země? Zeptejte se dědečka, babičky kdo první tu v roce 1968 byl první s tanky? Ano Ukrajina. Sice tenkrát SSSR, ale Ukrajinci. Pan premiér pak v TV hlásí že si pamatuje, že to bylo Rusko co nás přijelo osvobodit. Celá EU je jen zbraň k udržení strachu a nejistoty po celém světě. Můj názor.

Jan Krátký: Už nám nařizují i WC

Seděli jsme na Novotného lávce na Vltavou a oslavovali přijetí České republiky do Evropy. Dnes, po 20. letech, bych si nejraději usekl ruku, kterou jsem vhodil lístek do urny. EU tehdy a dnes? Pamatuji RVHP, to byla proti EU demokratická instituce! Po přijetí nabídek od Francie a Koreje jsme museli okamžitě kontaktovat úředníky v Bruselu, jestli smíme dostavbu platit z vlastních zdrojů! To je neuvěřitelné, nejsme snad samostatným státem s vlastní vládou a parlamentem? EU nám nařizuje, jaké máme mít WC!

Máme se obávat, že se rusko-ukrajinská válka přenese i na naše území? Hlasujte

Příspěvek 332037: Vystupme ČR by měla vystoupit z EU a měla by si spravovat svoje vlastní finance. Dávat můžeme tehdy, když máme sami přebytek a jsou obstaráni všichni občané ČR ve všech směrech. Vy bydlíte, vy máte své korýtko, vy máte práci i podporu za vaše sliby vládo, ale nevidíte za svůj plot, který máte k lidem všem. Ale my vám platíme taky daně! Tak proč dáváte přednost jiným před vlastními? To máte takhle ve svých rodinách? Pane prezidente, premiéře, vládo, koho?

Dalibor Kučera: Unie má výhody i slabiny

Nejen v souvislosti s volbami do evropského parlamentu se v poslední době u nás hodně diskutuje o Evropské unii, kde jsme už 20 let. Češi pozitivně vnímají zejména svobodu cestovat, pracovat a studovat, naopak vadí přílišná direktivita, která omezuje svéprávnost České republiky.

Na tapetě jsou zejména migrační politika a Green Deal. Což je pravda. Migrační politika je jedna velká katastrofa. I když její řešení není snadné, rozhodně je komplikovanější, než „zaručené recepty“ populistů, zaslouží za její řešení s bídou čtyřku. Nelze se smířit s tím, že by vrcholoví politici a odborníci za dlouhých devět let nedokázali vytvořit něco smysluplného, co dokáže ochránit hranice Schengenského prostoru lépe než děravý cedník vodu.

Ochrana planety je rovněž na místě, ale zfanatizovaná obdoba zformulované „léčebné metody“ likviduje evropskou konkurenceschopnost a rovněž jsem názoru, že některé cesty se ukážou slepými a za nějakou desítku let budou prezentovány jako odstrašující příklad tvorby sociálních inženýrů.

Jenže není nic efektivnějšího, než spolupráce států mezi sebou. Rozhodně je přínosnější a bezpečnější, než aby byl každý odkázán sám na sebe. Ve společenství je síla a při problémech, kterým svět čelil a čelí (koronavirus, ruská agrese) se potvrzuje, že Evropská unie je rozhodně smysluplný projekt. Jen by potřeboval doladit. Jednou ze slabin, proč k tomu dochází, vidím v tom, že do europarlamentu jsou „uklízeni“ politici, kteří se na domácí půdě neuplatnili.



Nahrává se anketa ...

Ohlasy ze sociálních sítí

(texty nejsou redakčně upraveny)

Ono se to pomalu zhroutí samo

Zůstat samozřejmě, to bychom dopadli, my nejsme Anglie…

Ta původní verze byla přijatelná, co se z Unie stalo a čím je dnes, je něco odporného co vede k nové totalitě. Jen vlajky se změnily.

ODEJÍT!!!!! Stačilo…

Určitě nevystupovat z EU.

Ne odejít, ale rychle odtud utéct, dokud to ještě jde

Pro nás občany nemá setrvání v EU žádnou výhru. Vláda má od EU jen peníze i za cenu buzerace, rozkazování a diktatury. Jediná výhra je, když jedeme mimo ČR za hranice v rámci EU, tak je volání stejný. Jsme v EU, ale samá diktatura, vyhrožování, nařizování. To je samý, EU rozhodla, EU nařídila. EU má (nebo by měla) členský státy podporovat, ne rozkazovat. To stejný se týká přijetí jednotný měny. Nemáme na přijetí eura ekonomiku ani platy. Takže za mě je jasná odpověď, pryč z EU.

Určitě vystoupit, protože není možné se řídit buzeraci Bruselu už teď jsme na tom bídně.

Určitě ano, zůstat.

Určitě zůstat. Musíme se však naučit efektivně využívat všech možností, které nám členství v EU může poskytnout.

Tak na těch pár let než se rozpadne to už vydržíme.