Je nepřirozené, aby dítě vychovávali homosexuálové. Dvě maminky nebo dva tatínci je něco, co zákony mnohde povolují, ale co nutně zamává s dětskou psychikou. Nemluvě o posměšcích a. Nejsou zatím žádná data, která by dokázala, že to není škodlivé. Nepouštějme se do nebezpečného experimentu.