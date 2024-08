Vsetín zavede od začátku školního roku zákaz mobilů ve škole. Když děti ráno přijdou, musí uložit své miláčky do bezpečnostních schránek. Vyzvednou si je, až vyučování skončí. Je to správné? Je to spravedlivé? Část lidí soudí, že ano, protože mobily rozřeďují pozornost a vedou k depresím, jak zdůraznil vsetínský starosta Jiří Čunek. Jiní však oponují: mobil je dnes něco, co dětem pomáhá, je absurdní jim to zakazovat.

V prvních ročnících základní školy bylo ještě na konci šedesátých let zakázáno používat propisky. Žáci museli psát inkoustovým perem, aby si nezkazili krasopis. Kaňka (kdo dnes ví, co to je kaňka?) byla postrachem. Plnicí pera a krasopis čas převálcoval. Bude to se zákazem mobilů podobné? Nebo mají ti, kdo je ve škole zakazují, kus pravdy? Čunek ostatně není žádným pionýrem. Řada ředitelů škol ukotvuje omezení mobilních telefonů ve školním řádu.

Na to, zda závislost na mobilech skutečně přispívá k depresím dětí a dospívajících, je dosud málo dat. Některé studie na to však poukazují a Jiří Čunek se na ně odvolává. „To, že používání mobilních telefonů dětem škodí, opakovaně potvrzují nejrůznější studie. Dokonce díky nim víme, že čtyřicet procent dětí má psychické problémy, k nimž významně přispívá nadměrné používání mobilů,“ říká. A je tedy potřeba uložit školákům jakýsi detox.

Jiní lidé, včetně řady vsetínských rodičů, ale plošný zákaz odsuzují. „Zákaz problém nevyřeší, jen vytlačí mimo školu. Nikde není záruka, že se děti mimo vyučování budou chovat lépe,“ míní Denisa Halašová, jedna z maminek. „Lidé se prostě musí s technikou, která nabízí takové možnosti, naučit žít.“

Debata o tom, zda je možné brát školákům telefony, rozděluje veřejnost. Každý názor je zajímavý. Je potřeba zároveň vědět i to, že Jiří Čunek je člověk, který dokáže přitáhnout veřejnou pozornost, aby posloužila jeho cílům. V roce 2006 nechal vystěhovat z centra Vsetína Romy. Vyvolalo to bouřlivou reakci. Místnímu politikovi to však vyneslo křeslo šéfa lidovců. Na základě toho se stal i místopředsedou vlády. V krajských volbách teď kandiduje na hejtmana a mluví se i o tom, že by mohl být zachráncem potápějící se KDU-ČSL.



Otázka, zda smíme odebírat dětem telefony, je však podstatnější než to, kdo ji vyvolal. Pište, prosím, a hlasujte.

