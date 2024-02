Krom politických šarvátek ve sněmovně přináší návrh zákona o korespondenční volbě vážné otázky. V mnoha směrech o něm lze pochybovat. Argumenty pro a proti jsme shrnuli v rubrice Černá a bílá Martina Komárka.

V anketě na toto téma dosud hlasovalo už více než padesát tisíc čtenářů Deníku, mnozí zaslali své názory mailem nebo odpovídali na sociálních sítích. Až dosud jasně se 70 procenty vede názor proti volbě poštou. Pro je 28 procent odpovídajících a pouhé jedno procento si není jisto (jedno procento se ztrácí při zaokrouhlování na celá čísla). Anketa není ukončena, můžete tedy dále hlasovat a posílat své názory na adresu cernaabila@denik.cz. Rádi je zveřejníme.

O to, zda budou smět čeští občané dlouhodobě žijící v cizině hlasovat poštou, se poslanci přitom přou už druhý týden. Opozice vládní návrh zákona blokuje nebývalými obstrukcemi. Vláda se jej naopak snaží všemi silami protlačit. Nyní zkrátila čas na řečnická vystoupení. ANO a SPD to považují za šikanu.

V bleskovém průzkumu, který minulý týden provedla agentura STEM, na rozdíl od ankety na Denik.cz mírně převažovali zastánci korespondenční volby. Ta je už povolena ve 130 zemích světa a v Evropské unii nelze hlasovat dopisem kromě České republiky pouze v Chorvatsku, ve Francii a na Maltě. Francouzi a Malťané mají však možnost elektronické volby.

Předseda hnutí ANO ve středeční debatě Deníku znovu odmítl korespondenční volbu:

V Evropě korespondenční hlasování vyvolalo problémy jen při prezidentských volbách v Rakousku v roce 2016 kvůli administrativní chybě. Zásadní spor se pak odehrál v roce 2020 ve Spojených státech.

Ti, kteří neuznali výhru Joea Bidena nad Donaldem Trumpem, dokonce vtrhli do washingtonského Kapitolu. V zámoří se však jedná o jiný princip. V Americe mohou poslat obálky s hlasy i občané žijící na území Spojených států, a této možnosti jich využily desítky milionů.

K čemu je Černá a bílá

Černá a bílá. Speciál věnovaný tématům, která hýbou společností Zdroj: Deník

Říká se nám, že nemáme vidět svět černobíle. Tahle rubrika jako by to popírala. Ale ne, pokud dokážeme vidět zároveň černou i bílou, koukáme barevně.

Názor. Každý máme názor. Máme právo na svobodu názoru. Jenže co to je? „Žid není člověk“ je názor. A je ohavný i trestný. „Cikány do plynu“ je názor, ale také za něj můžete skončit v base. Intuitivně chápeme proč, jenže kde je ta svoboda?

Necháme trestněprávní věci stranou, se shora uvedenými tvrzeními nemá cenu polemizovat. Stejně jako s někým, kdo tvrdí, že očkování proti covidu masově zabíjí, nebo že jsme jím čipováni. Nebo s někým, kdo popírá, že Rusko je agresorem a začalo válku proti Ukrajině a že ta má právo na to, aby získala zpět uloupená území.

Pak jsou pře, které závisí na naší povaze, výchově či znalostech: Jestli je Bůh, nebo ne. Jestli je lepší dovolená u moře, nebo na horách. Jestli je lepší přispět na zvířecí útulek, nebo na bezdomovce, jestli je lepší punk, nebo vídeňská filharmonie, jestli je hezčí čáp, nebo ještěrka. Jestli je déšť hnusný, nebo krásný, jestli je potřeba se vyrovnat s kolonialismem i ve středoevropských podmínkách. Jestli Uber, nebo Bolt, Matuška, či Gott. A tak dále.

A pak jsou spory, kde mají dobré argumenty obě strany. Kdy je zbytečné se hádat. Kdy bychom se měli pochopit navzájem a hledat nejlepší řešení. Třicet let už sleduji a píšu názory, myslím, že se v nich trochu vyznám. V rubrice Černá a bílá shrnuji věcně a logicky argumenty obou stran pře pro vás, čtenáře Deníku.