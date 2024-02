Jste pro korespondenční volbu, nebo ne? Právě tomuto tématu se věnuje další tematická série projektu Deníku.cz Černá a bílá Martina Komárka. V prvním článku dnes vyzýváme čtenáře k hlasování v anketě a poslání jejich názorů, v úterní druhé části představíme argumenty pro a proti a za týden Deník.cz zveřejní názory čtenářů a výsledky ankety. Poslanecká sněmovna nyní řeší možnost hlasovat poštou pro občany žijící v zahraničí, redakce se ptá na korespondenční volbu v širším slova smyslu (tedy i pro domácí volbu).

Anketa: Mají mít občané ČR možnost hlasovat ve volbách ze zahraničí i korespondenčně? 18. ledna 2024 | Video: Deník/Kateřina Součková

Ve sněmovně se lítě bojuje o to, zda budou občané Česka, kteří dlouhodobě žijí v zahraničí, moci hlasovat korespondenčně. V čele odpůrců stojí předseda ANO Andrej Babiš, jenž tuto možnost donedávna podporoval. V čele zastánců je předseda vlády Petr Fiala (ODS), který býval odpůrcem tohoto způsobu volby.

Podle bleskového průzkumu agentury STEM je pro možnost volby v zahraničí 47 procent respondentů, proti 35 a 18 procent neví. Podpora je vyšší u vzdělanějších lidí a ve velkých městech. V anketě Deníku, která se ptá šířeji na korespondenční volbu celkově, je už mnohem více (přes dvě třetiny) respondentů proti volbě poštou.

Hlavním argumentem zastánců změny je rovnost. „Občané žijící v zahraničí mají ztíženo vykonávat své základní volební právo,“ řekl premiér Petr Fiala ve videorozhovoru s Kateřinou Perknerovou pro Deník.cz. Až dosud odevzdávají svůj hlas na zastupitelských úřadech, pro mnohé to znamená mnoho hodin cestování a tisícové náklady. Ten, kdo žije v Česku, volí přirozeně zadarmo a k urně dojde za pár minut.

Andrej Babiš říká, že není potřeba opravovat něco, co funguje. „Náš systém funguje skvěle. Důvěra ve volební systém a volby jako takové je pilířem demokracie. Chceme podkopat důvěru v demokracii?“ napsal v komentáři pro server idnes.cz. Tomio Okamura (SPD) zase ve svém sáhodlouhém projevu ve sněmovně poukazoval na možnost ovlivnění voleb: Volič není sám za plentou, není jisté, že nevkládá lístek do obálky sám, že není pod něčím dohledem či vlivem.

Premiér Petr Fiala (ODS) se v debatě Deníku exkluzivně vyjádřil k tématu korespondenční volby:

Nemáme občany druhé kategorie, volit je základní právo krajanů, říká Fiala

Premiér Fiala oponuje: „Ovlivněn rodinou či přáteli může být i ten, kdo jde k urně. Tomu nemůže ani politika, ani právo zabránit.“

Spor se vede i o to, zda mají mít snazší přístup k volbám ti, kteří žijí za hranicemi desítky let. Proč by měli ovlivňovat dění v naší zemi? „Nepovažujeme za správné, aby se zvyšoval komfort lidí, kteří zde nežijí a nežijí zdejší problémy,“ řekl dokonce místopředseda sněmovny Karel Havlíček (ANO). Koaliční poslanci naopak poukazují na to, že volební právo má každý občan, ať žije kdekoli.

Korespondenční hlasování je zavedeno ve 130 zemích světa. V EU ho nemají jen Chorvatsko, Francie a Malta. Francouzi a Malťané ovšem mohou volit elektronicky. Problémy se vyskytly jen v Rakousku v roce 2016, kdy se musely přepočítávat hlasy v prezidentských volbách kvůli technické chybě. Americká aféra s korespondenčními hlasy v roce 2020 byla čistě politická.

Vláda podpořila změnu voleb. Češi v cizině by mohli korespodenčně volit za rok

Politický může být i důvod současné bitvy u nás. Hlasy ze zahraničí vyzněly drtivě pro současnou vládní koalici. ANO a SPD si proti domácím výsledkům výrazně pohoršilo. V prezidentských volbách dostal Petr Pavel dokonce od občanů ze zahraničí 95 procent hlasů.

Své příběhy a názory nám napište na adresu cernabila@denik.cz. Rádi je zveřejníme.