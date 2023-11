Doktoři od prosince vypovídají přesčasové hodiny. Chtějí vyšší platy. Odkládají se nebo ruší plánované operace. Možná to bude ještě horší. Mohou si brát lékaři pacienty jako rukojmí, aby dosáhli výhod? Napište nám na nazory@denik.cz, jak to vidíte vy.

Operace v nemocnici. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Za krizi může vláda, která nesmyslně zdvojnásobila přesčasy

ANO: Vláda neslyšela protesty lékařů. Naopak mechanicky zdvojnásobila dobu, po kterou mohou sloužit navíc. Nevyšla vstříc návrhům na úpravu zákona tak, aby vyhovoval doktorům. Vlastimil Válek neustále trval na svém. Když se rozhodl ustoupit, bylo již pozdě. Nejde jen o to, Válek, ač sám lékař, je jako ministr zmatený a nerozumí tomu, co se ve zdravotnictví děje.

NE: Lékaři si přesčasovými hodinami vydělávají slušné peníze. Je to zvyk, který jim navyšuje beztak vysoce nadprůměrné platy. Válek se jen snažil uvést zákon do souladu s praxí. Doktoři se vzbouřili jen proto, že jim jde o jejich rodinné finance. Na zajetý systém, byť není ideální, jsou zvyklí. Ostatně za tím, že musí sloužit navíc, stojí jejich vlastní neschopnost zorganizovat si lépe práci.

Každý má právo žádat spravedlivou mzdu

ANO: Medicína je vysoce kvalifikované povolání. U nás je proti starým zemím Unie hluboce mzdově podhodnoceno. Za stejnou práci, navíc časově náročnější, mají lékaři právo na stejné ohodnocení jako na Západě. Nejde jen o to. Vláda, která nerozumí situaci ve zdravotnictví, ve své nesmyslné snaze šetřit šetří i tady. Je potřeba se jí postavit, stejně jako to dělají učitelé a odbory.

NE: David Rath, který založil lékařský odborový klub, dokázal svým kolegům vybojovat na české poměry vysoké platy. Doktoři věčně kňourají. Mnozí však mají soukromé organizace, pracují ve více nemocnicích a jejich příjmy jsou ve srovnání s průměrnou mzdou horentní. Často navíc nejsou jejich služby perfektní. Pacienti si stěžují na obludně dlouhé čekací doby či na cynické zacházení.

Pacientů se protest téměř nedotkne

ANO: Akutní péče bude stále na vysoké úrovni. Nikdo nebude ponechán v bolestech, nikdo zbytečně nezemře. Sanitky budou jezdit, záchranáři dělat, co dokážou. V tom přeci spočívá smysl veřejného zdravotnictví. Nejde o to, aby pacienti pociťovali komfort jako na Maledivách, ale o to, aby měli nárok na ochranu zdraví v těžkých situacích a na ochranu života v těch nejtěžších.

NE: Už teď funguje akutní péče bledě. Vyšetření jsou odkládána, na pohotovostech jsou dlouhé fronty a v nich sedí vyčerpaní a krvácející lidé. Ale i kdyby šlo jen o odklad plánovaných operací, ten přece starším lidem, trpícím například onemocněním kloubů, výrazně snižuje kvalitu života. To není malá potíž, pro ně je to zbytečné týrání, aby doktoři dostali pár tisíc navrch.

Medicína je profese jako každá jiná

ANO: Medicína je služba, kterou si klienti platí ze svého pojištění. Nemohou za to, že státní byrokracie je nastavila špatně. Špatně nastavila i povinnosti a platy lékařů. Ti se musí ozvat, nejen ve svém zájmu, ale nakonec i v zájmu pacientů. I ti totiž budou mít prospěch z toho, když se finanční vztahy ve zdravotnictví narovnají. Drobné omezení musejí snést.

NE: Každý lékař podepsal Hippokratovu přísahu. Na prvním místě jsou pro něj nemocní, ne zisk. To musí mít na mysli v první řadě, teprve potom svou mzdu. Zaslouží si ji za mimořádně náročnou, kvalifikovanou a riskantní práci ve výrazně nadprůměrné výši. Tu už má. Pokud chce další navýšení (byť oprávněné), má jednat, ale nemá omezovat pacienty.