Pochopitelně se ohradil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj: Jak mohou být Rusové na hrách, když ukrajinští sportovci umírají na frontě v boji proti agresorům? Přidaly se další osobnosti světové politiky. Sponzorovat OH odmítly některé velké firmy, z našich třeba CPI Property Group a Plzeňský Prazdroj.

I čeští politici jsou většinou proti. „Představme si olympijskou myšlenku míru a soupeření podle pravidel. Rusko žádná pravidla nerespektuje. Agresivně útočí na Ukrajině na civilní obyvatelstvo. To je něco, co nelze tolerovat,“ řekl premiér Petr Fiala (ODS). Jeho postoj podporuje celá vláda a prezident Petr Pavel.

Ještě razantnější než politici je legendární brankář hokejových olympijských vítězů z Nagana Dominik Hašek. Varoval Mezinárodní olympijský výbor (MOV) ještě před hlasováním o možné účasti ruských sportovců. „Každý, kdo bude hlasovat pro přijetí ruských sportovců, tak se za současných podmínek bude podílet na reklamě na válku a ponese odpovědnost za ztracené životy,“ prohlásil.



Naopak pro účast ruských sportovců je například europoslanec Ivan David z SPD. V rozhovoru pro Český rozhlas poukázal na to, že by se mělo měřit stejným metrem. Pokud nemohou soutěžit pod svou vlajkou Rusové, neměli by ani Izraelci, kteří válčí v Gaze. V minulosti by podle něj musel být start zakázán americkým sportovcům, protože jejich země vedla řadu válek.

MOV povolil účast ruským sportovcům v neutrálním oblečení a pod neutrální vlajkou. Nesmí být spojeni s policií a armádou. Nesmí podporovat válku na Ukrajině. Startovat nemohou družstva, pouze jednotlivci. Přísným podmínkám nakonec vyhovělo pouze patnáct sportovců. Nejvíc tenistů, v čele s jedním z favoritů Daniilem Medveděvem. Dále startují například kanoisté, cyklisté, plavci či skokani na trampolíně.

