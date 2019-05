Šestnáctiletí by neměli volit v žádném případě, mnohdy chodí ještě do školy, kde jsou velmi snadno manipulovatelní. I když chápu, že přesně na tohle navrhovatel cílí. Přidat hlasy takzvaným liberálním politickým silám. P.V.

Jen pokud se sníží hranice dospělosti

Pokud budou trestně odpovědní, a tudíž při spáchání trestného činu souzeni jako dospělí, budou moci mít i řidičský průkaz na všechna motorová vozidla, tak ano. Jinými slovy, pokud se prostě posune hranice plnoletosti na 16 let, pak s tím nemám problém. J.Ch.

Nemají dost rozhledu

Já nevím, jak kdo z vás, ale já v 16 letech nevěděla to, co dnes. A jestli má někdo stejný pohled na svět jako těsně po pubertě i řekněme v 30 letech? Říkám, že ne, protože život je běh na dlouhou trať a ne procházka růžovým sadem, jak si to snad každý 16letý asi představuje… H.F.

Kdo platí, ať volí

Volit bych nechala jen ty, kteří se podílejí či podíleli v produkčním věku finančně na chodu státu. Kdo platí, ať volí. Kdo se veze, má být rád, že jsme tak velkorysí. N. H.

Lépe než důchodci

Při vší úctě, věřím, že puberťáci budou volit lépe než důchodci s alzheimerem. O.H.