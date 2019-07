Odpovídám: Rozhodně ANO, ať si je ochránci vlků vezmou na své pozemky, anebo co by říkali, kdyby jim zmasakrovali jejich „pejsky“. Zdá se mně, že spousta ochránců má různé ochrany a demonstrace jen jako koníčka. Pavel Sekera

Les je jejich

Vlci jsou fascinující zvířata. Že se přemnožili? No a co? Les je jejich. Ať se podívám kamkoliv, vidím, že se zatím přemnožili jenom lidi. A taky to nikdo neřeší. Za sebe odpovídám samozřejmě neeeeeeeee! Marcela Uhrová

Ano, vlky sřílet!

Článek v dnešních Lidových novinách musel napsat nějaký ochránce těchto šelem. Mladé listnaté, ale i jehličnaté stromky ochrání jen oplocenky. Do cca 30 let stáří jehličnanů je kůrovec nenapadne. Spárkaté zvěře jsou statisíce oproti vlkům, a proč by se za nimi honili, když jsou pro ně lákavější bezbranné ovce. Jitka Špetková

Střílí někdo auta?

Já bych povolil odstřel magorů, kteří nechápou, že vlk do přírody patří. Auta ročně zmasakrují 700 lidí a povolil někdo jejich odstřel? D. N.