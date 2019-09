Milí čtenáři, otázka, zda, máme nechat koncovku „-ová“ na rozhodnutí žen, vyvolala velkou diskusi. Valná většina se v ní přiklání k zachování tradice. Zde je výběr z dopisů na toto téma.

Svatba. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Patří to k češtině

Přechylování k češtině patří. Zřejmě by byla potřeba osvěta, co jsou Slované a co Češi, Moravané a Slezané. Bylo zde období, kdy čeština nebyla úředním jazykem. Naši předci museli vyvinout velké úsilí k uznání naší svébytnosti a základem bylo oživení češtiny. Nápad odstranit „-ová“ ve mně vyvolal vzpomínku na pojmenování kapesníku čistonosoplena při hledání českých slov zapálenými Čechy v době obrození. Radoslav Henik