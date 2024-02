Bitva o manželství pro všechny jde ve sněmovně do finále. Před týdnem Deník zveřejnil anketu na toto téma. Redakce obdržela na šest tisíc odpovědí. Šedesát procent z nich je proti. Jedním z důvodů je i touha zachovat název „manželství“ jen pro svazek muže a ženy.

Přes citlivost otázky manželství pro gaye a lesby byly dopisy a ohlasy na sociálních sítích kultivované, a to i ty nesouhlasné.

Pavla Pokorná o tom píše: „Použila bych místo manželství slovo svazek, jelikož ve své podstatě vyjadřuje přesně povahu sloučení s právy a povinnostmi, ale liší se od slova manželství, což se mi zdá docela důležité. Řekne-li se manželé, je všem jasno, o čem mluvíme, a právě tak by slovo svazek, nebo sezdání, mělo hned napoprvé jasné mluvit o vztahu, v jakém žijeme.“

Přečtěte si názory, proč by homosexuálové měli nebo naopak neměli mít možnost uzavírat manželství:

Jiní čtenáři jsou pro, aby gayové a lesby měli nejen rovná práva, ale i nárok na slovo manželství. „Já jsem pro lesby a gaye, aby měli všechna práva i povinnosti jako my ostatní. Nic proti nim nemám. Ať žijí stejně jako ostatní lidé a vychovávají děti. Ať se cítí tak, aby si nepřipadali zbyteční na tomto světě, podceňovaní a méněcenní,“ uvádí Lýdie Dedíková.

Průzkum agentury CVVM z poloviny loňského roku ukázal, že nadpoloviční většina Čechů je pro to, aby stejnopohlavní páry mohly adoptovat děti a uzavírat manželství. Na rozdíl od ankety je sociologický výzkum založen na vědeckých základech. Nemusí skutečné mínění odrážet dokonale, ale dává o něm dobrý obraz.

Výběr ohlasů z redakční pošty

Petr Macek: Nemělo by se to jmenovat manželství

Dlouhá léta vím, že skupina LGBT je nešťastné zjevení světa. Nemůžou za to, nesměju se jim, ale myslím, že by měla mít stejná práva jako my všichni v našich manželských vztazích, ale nemělo by se to jmenovat manželství pro všechny s právem osvojovat děti.

Pavla Pokorná: Adopce dětí po pohovoru s psychologem

Myslím si, že by měla tato forma soužití mít stejná práva i povinnosti, ovšem nazývat jejich svazek manželstvím se mi nezdá správné. Použila bych místo manželství slovo svazek, jelikož ve své podstatě vyjadřuje přesně povahu sloučení s právy a povinnostmi, ale liší se od slova manželství, což se mi zdá docela důležité. Dobře, uznáváme jako rovnocennou jinou variantu sezdání, ale myslím, že je dobré pro orientaci všech ji pojmenovat tak, aby nebylo potřeba dodatečné ujasňovaní, o jaký typ soužití jde. Řekne-li se manželé, je všem jasné, o čem mluvíme, a právě tak by slovo svazek, nebo sezdání, mělo hned napoprvé jasně mluvit o vztahu, v jakém žijeme. Nesezdaní se také bez problémů nazývají partneři a necítí se diskriminovaní. Pak je ještě otázka osvojení si dětí. To je mnohem závaznější věc, na které je potřeba ještě dost pracovat. Jaké to pro dítě bude mít dopady, hlavně psychické, bude-li mít dvě maminky, eventuálně dva tatínky? Myslím, že stejnopohlavní páry by v případě osvojení dětí měly projít pohovory s vhodným psychologem a připravit se na situaci, která bude pro ně i pro jejich dítě/děti odlišná. Vím, že dobrý vztah a láskyplná péče je to nejdůležitější, ale je potřeba také umět zacházet s reakcemi společnosti a umět tyto také měnit v pozitivní.

Lýdie Dedíková: Ať mají lesby a gayové stejná práva jako ostatní

A proč by neměli mít stejná práva? Copak jsou jiní než my ostatní? Ano, jsou trochu jiní, ale oni si svůj osud nevybrali. Proč by měli být omezováni jako „nesvéprávní“? Někdo říká, že je to proti přírodě. Co je vlastně v pořádku, aby to nebylo proti přírodě? Já jsem pro lesby a gaye, aby měli všechna práva i povinnosti jako my ostatní. Nic proti nim nemám. Ať žijí stejně jako ostatní lidé a vychovávají děti. Ať se cítí tak, aby si nepřipadali zbyteční na tomto světě, podceňovaní a méněcenní.



Názory ze sítí

Doporučuju změnit znění anketní otázky: „Mají mít stejná práva všichni občané a občanky?“

Stejné povinnosti, stejná práva.

Jednotlivec musí mít stejná práva a povinnosti jako každý člověk, ale manželství je svazek muže a ženy.

Odvádějí daně jako každý člověk, tak ať mají stejná práva.

Rozhodně!!!

A jak se budou rozmnožovat, aby byli přínosem pro společnost? Adoptovat, osvojovat cizí děti? Hm, tak tudy asi cesta civilizace nevede.

Návrh na uzákonění možnosti uzavírání manželství i pro lidi stejného pohlaví je ve Sněmovně před závěrečným schvalováním:

Když si bere gay lesbu, tak to celý národ zpívá a jásá… Nazdar…

Nevidím důvod, proč ne.

Ano mají mít práva, ale jiný název!

Název „manželství“ NE!

Oni jsou snad nějak ohroženi na právech?! Co to je za blbost?

Všichni jsme lidi a všichni si zasloužíme stejná práva. Zbytek je jenom netolerance a předsudek.

Manželství = muž + žena!

Ano, mají. Stejně jako kdokoli jiný. Mají stejná práva jako všichni ostatní.

To je jakoby sporák chtěl dělat stejnou práci jako pračka.