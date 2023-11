Jsou v právu aktivisté blokující dopravu či stavby? Nebo lidé, kteří je odsuzují za to, že jim otravují život?

ANO: Globální oteplení zrychluje. Rok 2023 bude nejteplejší v historii. Ledovce tají a i mírný pás sužují vedra či vichřice. Jen před několika dny vlivní vědci varovali, že se do konce století může tři až šest miliard lidí ocitnout v neobyvatelných částech Země. Státy sice o kritické situaci vědí, pro změnu však dělají jen velmi málo. Je nutné vyburcovat veřejnost za každou cenu. Když jde o přežití lidstva, mohou být protesty i násilné.

NE: Oteplování je fakt, fakt je i to, že na něm má podíl lidská činnost, byť nevíme přesně jaký. Vlády západních zemí (a čím dál častěji i jiných) mají boj proti změně klimatu jako jednu z největších priorit. Mnohým se zdá tlak na přechod k čistým energiím přehnaný. Zákaz spalovacích motorů, povinné zateplení domů stojí a bude stát rodiny moře peněz. Ale dobrá, je to demokraticky přijaté rozhodnutí a se značnou pravděpodobností rozumné. Cokoli nadto zavání měkkým terorem.

ANO: Kvůli byznysu se kácejí deštné pralesy. Zemědělství ukrajuje stále větší kus divočiny. Přibývá kriticky ohrožených živočišných druhů. Mnohé mizí. Vědci varují, že začalo velké vymírání. Na jeho konci hrozí i vymření lidstva. Jakékoli akce, které zabrání dalšímu ničení přírody, jsou tedy oprávněné, i když druhé mohou omezovat. Většina totiž nevidí, že se řítíme do záhuby, a je potřeba jí otevřít oči za každou cenu.

NE: Spektakulární demonstrace či blokády pro ochranu přírody ničemu nepomohou. Ve skutečnosti pomáhá rozšiřování národních parků a rezervací, vysazování uměle odchovaných zvířat do volné přírody a nemilosrdný boj proti pytlákům. Ale i činnosti zdánlivě menší. Zakládání tůní a mokřadů, obnova remízků, nedotknutelnost vzácných druhů. Vědecká veřejnost i většina států se na tom shodne. Cesta k nápravě už začala.

ANO: Kapitalisté udělají kvůli zisku cokoliv. Kašlou na přírodu, zaneřáďují zemi betonovými monstry. Nejraději by zbourali památky. Megalomanské jsou i snahy státu o vybudování dálniční sítě a rychlé železnice. Symbolem zvůle úřadů je například přesun brněnského nádraží. Sobectví developerů a státu je nejlepší zabránit tím, že využijeme všech právních prostředků a budeme stavby zdržovat, jak to jen jde.

NE: Komunismem utlačované ekologické a památkářské organizace dostaly po revoluci přemrštěná práva. Ta umožňují fanatikům mezi nimi blokovat a odsouvat stavby, které by prospěly prosperitě země a životní úrovni všech obyvatel. Svědčí o tom to, že nemáme dosud dálniční síť a rychlodráhy. Kvůli tomu zaostáváme za vyspělými zeměmi. Brždění výstavby bytů zas neúnosně zdražuje bydlení .

ANO: Automobily znečišťují životní prostředí a dělají lidem ve městě ze života peklo. Snížení maximální rychlosti na třicet kilometrů za hodinu aspoň částečně pomůže vrátit město chodcům, navíc chrání jejich životy. Je to jen první krok, postupně je potřeba čoudící nestvůry odstranit docela. Když se přilepíte k vozovce, naštvete zlé řidiče a postupně donutíte úřady k tomu, aby udělaly, co chcete.

NE: Používat auta na krátké vzdálenosti ve městě, pokud nespěcháte nebo nepotřebujete přepravit náklad, je zbytečné. Poplatky za vjezd do centra nebo emisní limity jsou rozumná věc. Musí to však být rozhodnutí řádně zvolených zastupitelů. Jinak má každý právo dělat si se svým vozem, co chce, pokud dodržuje předpisy. Padesátka ve městě je v pořádku, pokud se dodržuje, je i bezpečná.