Jen každý desátý z hlasujících v anketě Deníku by dovolil dětem ve škole používat mobil. Ostatní jsou pro plošný zákaz, jaký nedávno zavedli ve Vsetíně. Do vydání tohoto textu se sešlo přes 5300 hlasů. Většina souhlasí s tím, aby děti nesměly používat mobilní telefony ani o přestávkách. Smartphony podle čtenářů, jejichž pohled přináší další díl projektu Deníku Černá a bílá, žáky rozptylují a přispívají k úzkostem.

Děti by se měly naučit žít bez nich. To si myslí o mobilech většina čtenářů Deníku, kteří hlasovali v anketě aktuálního dílu seriálu Černá a bílá. Do redakce dorazilo také mnoho dopisů a diskusních příspěvků. I v nich převažuje podpora pro zákaz telefonů ve školách. Například Irena Vlková píše: „Při vyučovacích hodinách, kdy se pracuje, ho děti používat samozřejmě nesmějí a o přestávkách by si měly odpočinout. Nejen od soustředění se na cokoliv, ale také od zírání na cokoliv.“

Silné argumenty ale zazněly i na druhé straně. Pro Vladimíra Vaňka je zakazování chytrých telefonů zpátečnické: „Pedagogové a vedoucí by se měli zdokonalit ve znalosti používání těchto přístrojů, aby s nimi uměli zacházet lépe než jejich žáci! Jedině zkušený uživatel dokáže využít smartphone naplno, třeba i při výuce jakýchkoliv předmětů, nejenom jazyků!“

ANKETA: Je správné zakázat dětem na základní škole mobily? | Video: Deník/Kateřina Součková

Ohlasy z redakční pošty a diskuse pod článkem

Veronika Ješátková: Zákaz nic neřeší

Není to správné a nic to neřeší. Zakážu-li něco bez adekvátní náhrady, tedy bez nabídnutí smysluplné činnosti, povede to k tomu, že budou žáci potřebovat větší dozor. A pokud je to z důvodu, aby škola nemusela řešit obtíže vzniklé špatným používáním/zneužíváním moderních technologií, je to alibismus. Chybějí prevence a přesunutí problémů do mimoškolního prostředí. A za další, pokud se někdo ohání výzkumem škodlivosti mobilů, neměli bychom tedy tlačit na výrobce a vlády, aby se s tím něco dělalo?

Jarmila Franklová: Mé děti jsou závislé

Já jako rodič nesu odpovědnost za vzdělání svých dětí. Syn (14 let) se dlouhodobě nesoustředí, není připravený, ale je pořád online. O prázdninách padaly rekordy. Když jsem čas na mobilu nezkontrolovala, byl i osm hodin na Instagramu (čas měří mobil sám). Co nestihl ve dne, chtěl dohnat večer. Když se to snažím hlídat, i tak stihne být online dvě až tři hodiny denně. Byla jsem nucena večer vzít telefon k sobě, aby šel spát. Jinak by koukal dlouho do noci. Zkoušeli jsme omezovací aplikace Family Link a Eset, ale nefungují dobře. Syn to zvládne nějak obejít. Nechám ho občas jít do ZŠ bez telefonu. Nic to ale neřeší, protože kamarádi telefon mají, on je „jediný“, který o přestávce nemůže hrát hry, a tak dále, je to neřešitelná situace. Dcera, 12 let, jezdí do školy delší vzdálenost. Telefon má k dispozici. Sotva se ráno nasnídá, začíná hrát. Na uklidněnou. Celou cestu autem. Ve škole je snad vše v pořádku, telefon nezabavují. Ale i tak bych zákaz přivítala. Nejmladší, sedm let, vlastní mobil nemá. Ale závislá je též. Půjčuje si telefon od nás, při požadavku na vypnutí zuří…

Karel Jakubec: Dobrý sluha, zlý pán

Mobily nepovolit, ale jen na základních školách, neboť děti potřebují mantinely. Bude to těžké, protože dospěláci tu věc nedají z ruky, a děti vždy po někom jsou. Mobil je dobrý sluha, ale návykový pán.

Irena Vlková: Mobil do základní školy nepatří

Při vyučovacích hodinách, kdy se pracuje, ho děti používat samozřejmě nesmějí a o přestávkách by si měly odpočinout. Nejen od soustředění se na cokoliv, ale také od zírání na cokoliv. Oči jsou už tak namáhané čtením ze sešitů, učebnic, stále častěji používaných interaktivních tabulí a někde i tabletů. Pak se nedivme, že máme tolik malých školáků s brýlemi. A další argument pro zákaz je prokazatelná závislost. Už teď je pro spoustu dětí škola jedinou šancí, jak se odlepit od displeje.

Pavel Sekera: Mimo hodinu ano

Pokud žák s mobilem nemanipuluje v hodině, tak ať jich má třeba pět, ale když si nedá říci??? Nezbývá, než to řešit.

Vítězslav Přibyl: Zákaz i pro dospělé

Jsem pro zákaz mobilů. Možná by se měly zakázat i rodičům při kontaktu s dětmi. Mnozí jsou totiž sami na mobilu závislí. A příklady táhnou. Mnohokrát jsem byl svědkem, jak mladá maminka na vycházce drží mobil v ruce, místo aby vzala dítě za ruku. Malé děti potřebují tělesný kontakt s rodiči a ochotně chytnou za ruku známou osobu mimo rodinu, která jim neucukne.

Karl Krivan: Co dělají s těmi mobily?

Většinou si hrají a kašlou na vyučování. Takže sebrat. Velice často je používají k šikaně a natáčení učitele. Sebrat! Několik málo žáků je používá k získání informací. Pochválit a odměnit jedničkou.

Vladimír Vaněk: Bez mobilu si neumíme představit život

Nechápu, proč zakazovat mobily dětem! Smartphone je fenomén dnešní doby a neumíme si bez něj už představit život! Okamžité spojení s celým světem, doklady, platební karty, informace z celého světa díky Googlu, spojení lidí pomocí sociálních sítí! Naopak, pedagogové a vedoucí by se měli zdokonalit ve znalosti používání těchto přístrojů, aby s nimi uměli zacházet lépe než jejich žáci! Jedině zkušený uživatel dokáže využít smartphone naplno, třeba i při výuce jakýchkoliv předmětů, nejenom jazyků!

Pavel Molík: Nelíbí se mi prázdné „hejty“

Nemám osobní dětské zkušenosti s mobilním telefonem, proto se zdržuji komentáře. Ovšem nelíbí se mi trend současné počítačové vyprázdněnosti, lidé nečtou knihy, mají velké problémy s formulací vět, logických tvrzení, a tak se ve své duševní vyprázdněnosti schovávají za módní výraziva typu „hejty“ v případě, že si někdo zachovává soudnost a dovolí si vyjádřit svůj názor, který zohledňuje realitu a který je tím pádem odlišný od hlupáků, jejichž argumentační hejtová chudoba je do očí bijící.

Libuše Kozáková: Jako by hráli pod lavicí Člověče, nezlob se

Je to stejné, jako kdybychom si za našich mladých let dovolili použít v matematice kalkulačky nebo hráli pod lavicí Člověče, nezlob se! Děti jsou neposlušné, nesoustředěné a naučí se nula nula nic. Ve škole nemá osobní elektronika co dělat. Když se cokoliv stane, postará se škola.

Ivan Rychecký: Co zakázat sociální sítě do určitého věku?

Nemyslím si, že by to nějak řešilo vliv mobilů a hlavně sociálních sítí na děti, to by vyžadovalo něco mnohem razantnějšího, jako třeba zákaz používání sociálních sítí do určitého věku (v některých státech USA už toto zavádějí), ale musí to být podpořeno i nějakou výukou či debatou s dětmi. Jinak to bude jen další čecháčkovské - nerozumíme tomu a nevíme jak to řešit, tak to prostě zakážeme. To je cesta do pekel a jen odsouvání problémů na později.



Ohlasy ze sociálních sítí

Dcera měla mobil zakázaný ve škole od první třídy až cca do páté. Nemuseli ho odevzdávat, ale měli ho zakázaný i o přestávkách i v družině a všichni to v pohodě dodržovali. I nyní, když jde do osmé, ho učitelky nevidí rády a děti jsou tak prostě zvyklé a my jako rodiče to podporujeme. Chodíme ale na soukromou ZŠ.

Myslím si, že v dnešní době, kdy jsme všichni nastaveni na klasický multitasking, tedy jsme schopni zvládat více věcí najednou, je zakazování mobilů ve školách mimo. Doba je jinde, stále se posouváme, vše se vyvíjí. Říkat, že x generací to bez mobilu přežilo, už dnes také nejde, dříve nebylo x věcí a možností, ale dnes už jsou. A generace, která se narodila do doby mobilů nebo do doby umělé inteligence, té je to vše přirozené. Proč by se kvůli nám měli „vracet“ do dob, ve kterých jsme byli my?

Určitě nastavit pravidla, že mobily nebudou při písemkách, že budou mít vypnutý zvuk, že nebudou nikoho rušit. A dobrý učitel umí zaujmout… A když nezaujme, tak fajn, nevadí, student se to potřebné může přeci v dnešní době naučit, zjistit z několika zdrojů několika způsoby.

Když jsem chodila do školy, mobily nebyly, a taky jsme to přežili.

Zakázala bych. Všechny přestávky sedí a paří na telefonech. Mají na tom závislost.

Já jsem pro zákaz na 100 procent. Nač dítě ve škole potřebuje mobil? Jen ho to odvádí od učiva. A argumenty, co kdyby se dítěti něco stalo, jsou podle mě neopodstatněné. Kdyby, tak jsou tam učitelé, kteří dají rodičům vědět. Vždyť tolik generací to bez mobilu ve škole přežilo a nikdo žádnou újmu neutrpěl!

Starší lidi, jak něčemu nerozumí, tak hned zakazují, místo aby hledali způsob, jak třeba mobil využít. Dneska firmy řeší problémy, jak zrychlit a zefektivnit svoji práci, a už jsem se u několika setkal s požadavky, kdy se napíše aplikace pro mobil (který má každý) třeba na přebírání pracovního místa, hlášení poruch, sledování komunikace ohledně zakázek atd. Ale my budeme dětem zakazovat.

Syn jde teď do první třídy a už při informační schůzce nám paní učitelka řekla, že jsou telefony zakázané, což je za mě v pořádku a souhlasím s tím. Telefony si mohou brát jen s tím, že budou zavřené ve skříňce a nebudou ve vyučování.

Samozřejmě zakázat! U nás na ZŠ Štěpánov je to také takto nastaveno a jako rodič plně souhlasím… A nejenom u mobilu, ale i chytrých hodinek.

Nezakazovat, spíš by to měli využívat, třeba ať učitel dějepisu zadá téma, něco málo o tom řekne a dítě ať si samo vyhledá víc informací, udělá zápis do sešitu a pak místo písemky typu: 1) kdy se narodil, 2) ve kterém roce zemřel, by na papír žáci napsali co nejvíc věcí, co se naučili o daném tématu. Myslím, že se dnešní technologie dá využít i k tomu učivu. To, že zakážou mobily apod. ve školách, jim nepomůže. Když je nebude zajímat učivo, tak si místo zírání do mobilu budou třeba kreslit.

Zakázal bych telefony, kalkulačky, propisky a nechal bych jen břidlicové destičky a křídu!

Zkrátka pojďme dál, pokrok/posun/vývoj nezastavíme… Spíše se s tím naučme fungovat a správně toho využívat.

Mně se strašně líbí, jak spousta rodičů říká, že se zákazem souhlasí… Ale proč to házet na školu? Proč nezačnete u sebe a ten mobil jim do školy vůbec dáváte? Obzvlášť, pokud má děcko školu ve městě/vesnici, kde bydlí. Proč tu negativní stránku zase nechat na škole?

A všem, co říkáte zakázat, zakázat mobil v zaměstnání.

Škola má internet v učebně k tomu určené a jinak je mobil zbytečné rozptylování. Sama mám mobil jen pro práci, doma ho odkládám. Lidi nechápou můj postoj, ale nepotřebuji být ve spojení se světem 24/7.

Zakázala bych pouze používání mobilu ve škole, dojíždějící děti a děti chodící samy ze školy, závislé na komunikaci s rodičem, telefon docela potřebují. Řešila bych to odevzdáním telefonu před vyučováním a navrácením na konci.

Já mám v čase výuky (i o přestávce) mobily zakázané. Žáci tak hledají během přestávky kolektivní a pohybové hry, popřípadě přijde na řadu relaxace v podobě malování si, odpočinku na pohovce a podobně. Přitom nemám problém mobily v rámci projektové výuky použít. Ale myslím si, že telefonů a her mají poté celý den až až.

Mobil by měl zůstat v aktovce, lze nastavit vyzvánění k určitému kontaktu a tedy lze poznat, kdo vám volá, zda jde o rodiče. Rodiče by měli vědět, že škola není holubník, a podle rozvrhu vědět, kdy je přestávka. Děti by se měly bavit mezi sebou osobně, a tím rozvíjet své schopnosti mluvit plynule a srozumitelně, tedy utvářet své kognitivní funkce. Mobil by měl být použit pouze pro případ nouze.

Zakážeme mobily v zaměstnání? Odevzdáme je na vrátnici do speciální schránky a po cestě domů si je vyzvedneme. Souhlasíte?